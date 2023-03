Officieel: Plopsa zet ceo Steve Van den Kerkhof aan de deur

Studio 100 heeft Steve Van den Kerkhof, ceo van pretparkengroep Plopsa, ontslagen. “Plopsa was de beste rollercoaster in mijn leven”, reageert Van den Kerkhof op Instagram.

In een persbericht laat Studio 100 weten dat de samenwerking met ceo Steve Van den Kerkhof beëindigd wordt. “Hij is een van de drijvende krachten geweest achter de mooie groei van Plopsa de afgelopen 23 jaren en daarvoor zijn we hem erkentelijk”, klinkt het.

Steve Van den Kerkhof is niet bereikbaar voor commentaar, maar reageerde op Instagram. “Trots op wat we met Plopsa gerealiseerd hebben, de beste rollercoaster in mijn leven de voorbije 23 jaar. Heel veel dank aan iedereen die dit mooie verhaal hielp schrijven.”



Behalve Van den Kerkhof werd ook een ander lid van het Plopsa-management ontslagen. In afwachting van de benoeming van een opvolger, neemt voorzitter Koen Clement van de Raad van Bestuur van Studio 100 de lopende zaken bij Plopsa waar.

Maatregelen nemen

“De afgelopen periode stemt ons tot nadenken”, reageren topmannen Gert Verhulst en Hans Bourlon van Studio 100. “We zullen alle nodige maatregelen nemen zodat elke werkomgeving binnen de Studio 100 Groep positief en aangenaam is en blijft. In het belang van onze medewerkers zullen wij over enige maatregelen in eerste instantie intern communiceren. Echter samen met het hele Plopsa-team hopen wij deze bladzijde te kunnen omslaan en gaan we enthousiast aan de slag om te doen waar het hart van Plopsa ligt: onze bezoekers een onvergetelijke dag aanbieden in een van onze fantastische parken.”

Het ontslag komt er nadat de redactie van De Tijd meldingen kreeg over de “toxische werkomgeving” bij Plopsa. Studio 100 nam advocate Christine Mussche onder de arm om een interne audit uit te voeren. Dit onderzoek werd afgerond en leidde tot het ontslag van Van den Kerhof en een tweede werknemer. “In het belang van alle betrokkenen gaan we niet dieper in op het onderzoek”, luidt het.