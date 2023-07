Opnieuw gratis familievoorstellingen in Leopoldpark op Theater aan Zee: kinderen halen slag thuis met terugkeer Familiepark

Een actie van kinderen zorgde ervoor dat er dit jaar opnieuw gratis familievoorstellingen zijn in het Leopoldpark op Theater aan Zee. Het concept heet nu Wonderwaai en de actievoerders van toen zijn nu de grootste promotors.

“Bij het begin van Theater aan Zee vorig jaar spraken we iemand van het stadsbestuur aan omdat er geen aanbod was voor kinderen in het Leopoldpark”, zegt Charlotte Lormans (11). “We kregen te horen dat het gras daarvan kapot gaat en dat er geen budget is. Vooral dat eerste vonden wij zo’n flauw argument dat we besloten om tot actie over te gaan”, zegt ook Aurita Vandevyvere (12).

“Dit jaar zijn er opnieuw tientallen voorstellingen in het park”

De jongeren, allen van leefschool De Vlieger, konden in geen tijd anderen mobiliseren. Hun actie bestond uit een petitie van 735 handtekeningen en een eigen voorstelling. “We hebben toen duidelijk onze stem laten horen, met als doel de terugkeer van voorstellingen voor de jeugd en families in het Leopoldpark”, zegt ook Robyn Zec (11). Hun vraag werd opgepikt door TAZ en maakte bijzondere indruk op de nieuwe artistiek leider Cindy Godefroi, die zelf een verleden heeft bij kinder- en jeugdtheater De Kopergieterij.

Promotie

Ze zijn blij met de komst van Wonderwaai, de reeks voorstellingen voor kinderen van 3 tot 99 jaar. “Onze petitie heeft iets opgeleverd, want dit jaar zijn er opnieuw tientallen voorstellingen in het Leopoldpark. En die zijn allemaal gratis”, zeggen Julz Feys (7), Peppin Feys (9) en Rosa Vanheste (10). De jongeren hebben nu al een selectie gemaakt. “We doen de workshops en toneelstukken. De meeste van ons komen hier ook tien dagen langs en een vaste trefplaats is het kindercafé.”

Jongeren hielden vorig jaar een protestactie om hun familiepark terug te krijgen op Theater aan Zee. © repro PM

De kinderen blikken tevreden terug. Charlotte en Robyn: “Nu delen we met ons groepje folders van de Wonderwaai uit en maken we anderen warm voor wat hier te beleven is.”

Ze blijven het verder opvolgen. “Als ze het in de toekomst nog willen afschaffen zouden we niet meteen weer een petitie opstarten, maar wel meteen als groep het gesprek aangaan en onze wensen duidelijk overmaken. Pas als dat niet helpt, kun je actie voeren. Maar ik denk niet dat de Wonderwaai nog zal verdwijnen”, klinkt het nog.

Verborgen grot

Voor de opening van Wonderwaai in het Leopoldpark wordt op zaterdag 29 juli een mensenketting gevormd tussen de zee en het Leopoldpark, waar een oude kelder wordt omgetoverd in een magische grot waar je het hele festival water zal kunnen drinken.

“Als metafoor voor veel dingen die moeilijk te verbinden zijn, willen we het zoute zeewater en het zoete water uit het Leopoldpark met elkaar verbinden. Maar het is symbolisch, want we zullen geen zout water in de vijver gieten. We zullen de verbinding maken met mensen die het water zullen overbrengen naar de bron. Ze zullen dat doen met 100 unieke bekers gemaakt van maritiem afval”, zegt artistiek leider Cindy Godefroi.

Cindy Godefroi in de grot onder het Leopoldpark. © Peter Maenhoudt

TAZ zal een nieuwe bron bouwen: enerzijds zal de oude kelder onder de heuvel ingericht worden voor bezoek en anderzijds komt er een kraantje met water waarvan mensen kunnen drinken. “Mensen zullen tussen 14 en 18 uur van de bron kunnen drinken en met wat verbeelding gebeurt er dan iets in je hoofd. We hebben nog even onderzocht of je zeewater zou kunnen omzetten in drinkbaar water, maar dat is op deze schaal niet realiseerbaar. Ons alternatief is even creatief en verrassend. Ceremoniemeester Frans Van der Aa zal alles haarfijn uitleggen op 29 juli.”

Trinkhall

“De bron in het Leopoldpark werd gerealiseerd via een boring, net zoals de Thermenbron”, zegt Marc Loy van Gidsenkring Lange Nelle. “Bovenop de heuvel stond een consumptiepaviljoen, de Trinkhall. Daar kon men stortbaden nemen en het water drinken voor 1 Belgische Frank. Het gebouw werd na de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Een deel van het buizenstelsel bevindt zich nog in een kelder onder de heuvel.”

TAZ is op zoek naar deelnemers voor de Waaikraal. Op zaterdag 29 juli om 10.30 uur zullen ze een menselijke ketting vormen tussen de zee en het Leopoldpark en in recyclagebekers zeewater naar de ‘bron’ van het Leopoldpark dragen. Deelnemers krijgen achteraf gratis wafels.