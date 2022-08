Obus aangetroffen op camping Festival Dranouter, maar festival goed van start

Het echte Festival Dranouter begint eigenlijk op vrijdag 5 augustus, maar donderdag was het er al volop feest. De optredens, van onder meer Preuteleute, waren voorbehouden voor mensen die een weekendfestival op de kop konden tikken, aangevuld met 250 festivalbezoekers. Alles vond plaats op de feestzone, een tweede festivallocatie. Bij de opening van de camping werd de politie verwittigd voor een gevonden obus.

Al vanaf de middag arriveerden de eerste campinggasten aan de camping van het festival. Een bende die als eerste de tenten opsloeg was de Chiro van Lauwe. Die jeugdbeweging bestaat uit de jongensafdeling Oskaarke en de meisjesafdeling Padiro. “Maar hier in Dranouter zijn we een team”, zegt Telma Sintobin (24). “Ik ben ondertussen al 3 jaar geen lid meer, maar op Festival Dranouter ben ik er nog graag bij. We vormen een grote familie! Hoewel we wel een paar groepen willen zien, komen we hier vooral voor de sfeer. Die is hier altijd niet te schatten”, aldus nog Telma.

“We hebben het 2 edities moeten missen en daarom willen we er dit jaar iets extra van maken”, aldus Noa Leman (19). Noa maakt momenteel deel uit van de hoofleiding van Chiro Oskaarke. “Het is ook de bedoeling dat de organisatie van het Schippersweekend zich bij ons voegt. Het wordt een pot Lauwe.” (lacht)

Obus

Bij de opening van de camping was er een klein incident. De politie van de zone Arro Ieper werd ter plaatse geroepen nadat campingbezoekers een obus hadden gevonden. “Het tuig lag in de hoek van de camping”, zegt Lander Demuynck (21) van Chiro Tandem uit Rollegem. “De politie spande zo’n 20 vierkante meter af met politielint. Er was geen paniek.”

De gevonden obus. © CMW

Politiewoordvoerder Glenn Verdru bevestigt dat er een explosief werd aangetroffen. “Het ging om een projectief met kop”, aldus de woordvoerder. “In de Westhoek zijn we het uiteraard gewoon om dergelijke zaken te vinden, maar er mogen natuurlijk geen risico’s worden genomen. Er werd een perimeter afgebakend en ontmijningsdienst DOVO werd ter plaatse geroepen.”

Heel veel tickets weg

Dat de toon gezet is voor een goed festival bleek al uit de ticketverkoop. “De vroegboekactie liep dit jaar nog beter dan bij editie 2019”, legt festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck uit. “Daarnaast bleven we dankzij onze coronaproof Dranouter Zomersessies in 2020 en 2021 top of mind bij festivalgangers. Meer nog: tijdens die twee jaar vonden nieuwe bezoekers de weg naar Dranouter. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor. We beleven bovendien een zonnige zomer, met ook dit weekend ideaal festivalweer. Die combinatie zorgt ervoor dat heel wat tickets uitverkocht zijn: losse zaterdagtickets, weekendtickets én de 2-daagse tickettypes ‘vrijdag 5 + zaterdag 6 augustus’ en ‘zaterdag 6 + zondag 7 augustus’ zijn de deur uit. Fantastisch om te zien dat iedereen er zo veel zin in heeft.”

Wie deze editie van Festival Dranouter niet wil missen, kan er zeker nog bij zijn, want via de site en aan de festivalkassa’s zijn er nog vrijdag- en zondagtickets te koop aan kassatarief. Ook het 2-daags tickettype ‘vrijdag 5 en zondag 7 augustus’ is te koop. Vanden Broeck: “Op dit moment is het nog te vroeg om een bezoekersaantal te communiceren. Het exacte aantal bezoekers weten we pas in de loop van zondag.”

Vandaag, vrijdag 5 augustus, vindt de eerste echte festivaldag plaats, met op de line-up onder andere de Oekraïense Eurosongwinnaars Go_A, Mexicaanse gitaarduo Rodrigo Y Gabriela, Madou met Vera Coomans, Portland, de Duitse brassband Querbeat, Raske Drenge (winnaars van de Flanders Folk Award 2022) en meer. Op zaterdag 6 augustus en zondag 7 augustus is het dan de beurt aan ZAZ, Tourist LeMC, Het Beste Van ’t Westen met Flip Kowlier, Wannes Cappelle, Brihang en Wim Willaert en Wim Opbrouck van De Dolfijntjes, Intergalactic Lovers, SX Unplugged, Tindersticks, Sylvie Kreusch, Yong Yello, Dadi Freyr, Talisk, Imar, Hannah Rarit en heel wat meer. Tickets, line-up en info: www.festivaldranouter.be