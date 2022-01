Brugse band Speechdrops geselecteerd voor Humo’s Rock Rally

Pepijn Daenekynt (20) en Wannes Danneels (19) zijn met hun band Speechdrops geselecteerd voor Humo’s Rock Rally. Samen met negen andere bands mogen ze op zaterdag 12 februari een preselectiewedstrijd in Leffinge spelen. “Dit is een droom die uitkomt”, klinkt het.

Al vele jaren schrijft Pepijn Daenekynt muziek. Pas later begon hij ook zelf te spelen, maar zijn passie begon achter de schrijftafel. “Het vormgeven van songteksten was al een grote hobby toen ik amper dertien jaar was. Ik schreef toen meer muziek dan ik zelf luisterde. Mijn vader speelde ook in een band en ik wilde hem natuurlijk achterna. Ik kreeg snel een speelgoedgitaar in mijn handen en oefende daarmee mijn eerste klanken”, vertelt de student filosofie. Intussen vormt hij samen met Wannes Danneels een band.

Wannes is de drummer, Pepijn zingt en speelt gitaar. Daenekynt beseft dat hij al een lange weg aflegde met zijn muziek. “Ik heb jarenlang op mijn kamer muziek gemaakt. Ik was toen te bescheiden om mijn teksten en songs publiek te maken. Via Facebook ontmoette ik Wannes en al snel merkte ik dat we een spark (vonk, red.) hadden. Hij had dezelfde interesses en we vormden al snel een duo.”

Daarbij is volgens de Bruggeling de combinatie van de verschillende genres erg speciaal. “Wannes maakt echte metal en ik neig meer naar rap en indie. Samen dagen we elkaar uit, we halen elkaar uit onze comfortzone.”

David Bowie

In 2020 schreef het duo zich al in voor Humo’s Rock Rally. Toen werd hun inzending niet genomineerd, nu dus wel. “Dat komt allicht, omdat we het afgelopen jaar zowel persoonlijk als muzisch evolueerden. We stuurden dit jaar twee dezelfde nummers in, alleen voegden we nog een cover van David Bowie toe. Vermoedelijk heeft dat de doorslag gegeven.”

Midden december kregen Pepijn en Wannes te horen dat ze aan de bak mochten. “Toen dat mailtje binnenkwam, heb ik wel een vreugdesprong gemaakt”, lacht Daenekynt. In totaal zijn er honderd geselecteerden die verspreid over tien concerten elk een optreden voor een jury mogen geven. Daaruit selecteert de jury twintig bands. “Deze selectie kunnen we nu echt van onze bucketlist vinken. Ik droom hier al jaren van. We zijn superblij”, besluit Daenekynt.