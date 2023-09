Stefaan Sintobin vraagt tuchtstraf voor Brugs burgemeester wegens schending privacy

Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) schrijft een brief naar de gouverneur, met de vraag om een tuchtstraf uit te spreken tegen burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Het oppositieraadslid vindt dat de burgemeester de wet op het beheer van persoonlijke gegevens én de privacy van Bruggelingen geschonden heeft naar aanleiding van een enquête door een krantengroep. Dirk De fauw wuift die kritiek weg.

“Al meer dan vier en een half jaar mag ik de mooiste job uitoefenen als burgemeester van Brugge. Beleid voeren is niet altijd simpel, soms moeten we moeilijke beslissingen nemen waarbij we niet iedereen tevreden kunnen stellen. We proberen telkens de juiste afwegingen te maken voor alle Bruggelingen. Eerlijke en constructieve feedback krijgen vinden we als stadsbestuur zeer belangrijk en daarom zijn we blij wanneer hiertoe initiatief wordt genomen. We nodigen jullie dan ook heel graag uit om de enquête in opdracht van Het Nieuwsblad, De Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg in te vullen.”

Propaganda

Die woorden van de Brugse burgemeester Dirk De fauw in een e-mail storen Stefaan Sintobin enorm. Het oppositieraadlid legt uit: “Dirk De fauw verstuurt via zijn eigen burgemeester mailadres berichten naar tal van Bruggelingen waarbij hij zichzelf aanprijst en de mensen ook vraagt om het onderzoek in te vullen.”

“De mensen die mij gecontacteerd hebben bevestigd dat zij nooit toestemming hebben gegeven om hun mail in een mailbestand op te slaan en al zeker niet om mails met politieke propaganda te ontvangen van de burgemeester. Dit is volgens mij een grove schending van de wetgeving op het beheer van persoonlijke gegevens én de privacy van Bruggelingen.”

“Daarnaast probeert Dirk De fauw met zijn mail de peiling te beïnvloeden en te manipuleren. Sommige bronnen melden mij trouwens nu al dat de resultaten momenteel niet zo goed zijn. Dergelijke peilingen kunnen dus niet serieus worden genomen en geven een verkeerd beeld. De enige, echte peiling is op verkiezingsdag.”

“Wat er ook van zij, ik verwacht tekst en uitleg van de burgemeester en ik zal ook een brief sturen naar de gouverneur om de zaak te onderzoeken en mogelijks een tuchtstraf uit te spreken tegen de burgemeester”, aldus Stefaan Sintobin.

Neutrale bevraging

Dirk De fauw is zich van geen kwaad bewust: “De nieuwsbrief waarvan sprake werd verstuurd naar mensen die ingeschreven zijn op mijn nieuwsbrief en mensen die in mijn database terechtkwamen via vragen aan mijn kabinet. Deze mensen contacteren mij omtrent zaken in en rond Brugge en het Brugse beleid en ontvingen nu dus een link naar een neutrale bevraging over de werking in en rond Brugge en het Brugse beleid.”

“Uiteraard, en zoals bij alle nieuwsbrieven die ik verstuur, heeft iedereen de mogelijkheid zich uit te schrijven, dit werd ook nog eens expliciet vermeld. Ik weet niet hoe ik mezelf aanprijs in deze mail of politieke propaganda verspreid, dat zal Stefaan Sintobin moeten verduidelijken.”

Feedback

“Het beïnvloeden en manipuleren van de peiling was al helemaal niet aan de orde: in plaats van dit enkel naar mijn sympathisanten te sturen, stuurde ik dit naar mensen met wie ik contact had rond het beleid in Brugge, ongeacht hun politieke visie, ongeacht of ik hun vragen in de positieve of negatieve zin beantwoord had.”

“Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe beter de resultaten de bevolking weergeven, in die zin wordt de enquête dankzij de mail accurater. Ik heb er dan ook over gewaakt dat ik de mensen op geen enkele wijze in een bepaalde richting stuur. Als burgemeester vind ik het juist belangrijk een zo eerlijk mogelijke feedback over ons beleid te krijgen. Van beïnvloeding is absoluut geen sprake, ik weet toch niet hoe ze de vragen op die enquête invullen. Dat gebeurt trouwens anoniem.”