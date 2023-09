Jo Van Driessche (70), organisator van Brugges Festival, is overleden: “Passie voor wereldmuziek”

Bruggeling Jo Van Driesche (70) is op 25 september overleden. Deze wereldreiziger was de medestichter van de vzw Rembetika en organiseerde bijna drie decennia lang Brugges Festival. Als concertorganisator haalde hij ook de wereldberoemde Japanse Kodo drummers naar Brugge.

Het leven van Jo Van Driessche (70) leest als een (muzikale) wereldreis. Hij is afkomstig uit Lokeren, waar hij op 6 oktober 1952 het levenslicht zag. Jo trok als vrijwilliger naar Congo en bleef na zijn studies sociaal werk in Brugge plakken. Jarenlang werkte hij in De Berkjes in Brugge, tot hij bij Snoeck Uitgeverij belandde en vaak voor de opmaak van deze bekende vakantiegids in het buitenland vertoefde.

“In plaats van mij ‘s avonds in mijn hotelkamer op te sluiten, ging ik naar concerten. Zo is de passie voor wereldmuziek ontstaan”, vertelde Jo van Driesche ons enkele jaren geleden.

Theodorakis naar Brugge

Met enkele Brugse vrienden, die ook een passie voor Griekenland hadden, richtte Jo Van Driesche de vzw Rembetika op en slaagde hij erin de beroemde Griekse componist Mikis Theodorakis voor een concert naar de Brugse beurshal te halen. Dat mondde in 1987 uit in de organisatie van Brugges Festival.

Toenmalig burgemeester Frank Van Acker wou de Brugse vzw een budget en de stadsschouwburg ter beschikking stellen, op voorwaarde dat het festival in de winter zou plaatsvinden. Dat stedelijk budget bleef 26 jaar lang ongewijzigd op 9.200 euro per jaar.

In zijn gloriejaren genoot Brugges Festival een ‘structurele subsidie’ onder Vlaams cultuurminister Bert Anciaux, maar na het wegvallen van die Vlaamse subsidies moest Jo van Driessche noodgedwongen zijn festival inkrimpen. Van 2014 tot 2020 had het evenement een andere naam: Diaspora.

Kodo drummers

In 2020 sloot Jo Van Driessche een nieuwe overeenkomst met het stadsbestuur af. Om de twee jaar zou het vernieuwde Brugges Festival een creatie brengen, in ruil hiervoor kregen we tweejaarlijks 18.400 euro stadssubsidie. Het eerste resultaat was de wereldpremière van Kodo meets The Voices of South Africa in het Concertgebouw. Jo Van Driessche introduceerde de wereldberoemde Japanse Kodo drummers jaren geleden al in de Benelux.

De voorbije jaren sukkelde Van Driessche met zijn gezondheid en op 25 september is hij overleden. (SVK)