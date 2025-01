Arend Delabie (22) speelt uniek miniconcert in turnzaal van voormalige school

Arend Delabie (22) is in de prijzen gevallen! Hij is namelijk een van de finalisten van de prestigieuze muziekwedstrijd ‘De Nieuwe Lichting’ op Studio Brussel. Vorige winnaars zoals Brihang, Portland en Mooneye tonen dat het om een serieuze erkenning gaat, en Arend heeft nu de kans om zijn talent verder te bewijzen. Om alles te vieren speelde hij een miniconcert in zijn vertrouwde schoolturnzaal in Kortrijk. Door het barre weer kon het concert niet plaatsvinden op de speelplaats.

“Het was een blij weerzien met de oud-leerkrachten en een leuke intermezzo voor de studenten in hun middagpauze. Voor een keer mocht ik eens vragen om stil te zijn tijdens de schooltijd”, aldus nog Arend Delabie.

Muzikale carrière opbouwen

Arend, 22 jaar oud en afkomstig uit Kortrijk, is volop bezig zijn muzikale carrière op te bouwen. Als student muziekproductie aan het KASK in Gent heeft hij zijn roots niet vergeten. In een poging zijn finaleplaats te vieren en stemmen te verzamelen, gaf hij een miniconcert op de speelplaats van zijn oude school, Guldensporencollege Zuid.

Arend’s muziekstijl is een eigentijdse, DIY indiepop met een vernuftige twist. Zijn debuutsingle verschijnt later dit jaar, maar intussen heeft hij al bewezen dat hij het podium weet te veroveren. Hij stond eerder in het voorprogramma van onder andere The Haunted Youth, Marble Sounds en Mooneye, en haalde de finale van de West-Vlaamse Sound Track 2023 en de halve finale van Humo’s Rock Rally in 2024. Daarnaast is hij in het seizoen 2023-2024 artist-in-residence bij het Wilde Westen als ‘Lotto Wild Talent’, wat hem de kans bood om zijn eerste grote release uit te brengen.

Zijn muziek doet denken aan artiesten als Beck en Damon Albarn en zijn creatieve proces is puur en zelfgemaakt, met enkel een laptop en een handvol instrumenten. Dankzij zijn unieke geluid kreeg hij de kans om samen te werken met Mayway Records, waar hij zijn volledige potentieel kan ontwikkelen.

Trotse school

“Wij zijn trots dat Arend deel uitmaakt van onze schoolgemeenschap en wensen hem veel succes in de finale van ‘De Nieuwe Lichting’. In onze school wordt talent gemaakt en gesteund. Het is ondertussen tien jaar geleden dat Arend onze schoolpoort doorwandelde naar zijn toekomst”, aldus nog Jan Luts, directeur Guldensporencollege Zuid.