Bloed, Ciggy Sunday en ZLDR winnen finale van Sound Track in West-Vlaanderen

Op 9 december vonden de finales plaats van Sound Track, een wedstrijd van VI.BE, het steunpunt voor artiest en de voltallige livesector. In totaal werden achttien artiesten – drie per provincie – gekroond tot laureaat van de derde editie ervan. Het decor van het West-Vlaamse luik was het Cactus Muziekcentrum te Brugge. De regionale jury verkoos Bloed, Ciggy Sunday en ZLDR als de winnaars in de provincie. De broers Jacquemain van ZLDR wonnen ook de publieksprijs die zo’n 1000 euro waard was.

De preselecties van Sound Track gebeurden door de regionale vakjury’s, die telkens bestonden uit een aantal ervaren rotten uit de muzieksector. Dezelfde jury besliste nu wie de winnaars per provincie werden. In totaal traden acht artiesten aan in de West-Vlaamse finale: Bloed, Gummy Green, Arend Delabie, Ciggy Sunday, Yuma, Timothy Fernandez, Luigi Colzato en ZLDR. In de genoemde volgorde mochten ze het beste van zichzelf geven in een performance van zo’n twintig minuten.

Bloed

Bloed is het project van de Oostendse familie Soete, bestaande uit Fieke (22) die de elektronica voorziet, Tuur (30) aan de basgitaar en Toon (33) die drumt. Hun muziek kan omschreven worden als donkere metal met een elektronische toets. “Met een mix tussen onze eigen achtergronden proberen we een unieke luisterervaring te creëren. Bloed moet gehoord en gevoeld worden. Bloed bindt ons allemaal.” Zo omschrijft de band het zelf.

Bloed © VI.BE

Gummy Green

Gummy Green, oftewel Structure zoals het nog heette tijdens de voorrondes van Sound Track, is het project van Tuur Bruynooghe (23) uit Lichtervelde. Tijdens de live optredens wordt hij bijgestaan door z’n bandleden Dries Covens (24), Owen Perry Weston (31) en Corneel Wuyts (21). “Elk nummer is een poging om een duidelijke boodschap over te brengen”, zegt Bruynooghe. Hij produceert, zingt en rapt.

Arend Delabie

Arend Delabie is een 20-jarige producer/songwriter uit Kortrijk. Zijn frisse melodieën en hooks typeren zijn muziek. Met een groeiend team en Vlaamse optredens voor bands als The Haunted Youth en Mooneye, bewijst hij zijn kunnen. Arend’s band bestaat uit Brian Bogaert (30), Hanne Vandekerckhove (29), Femke Decoene (27) en Babette Rogiers (22). Als Lotto Wild Talent en zo dus artist-in-residence voor 2024 bij Wilde Westen Kortrijk, volgt Arend het pad van vorige talenten zoals Mooneye in 2018. Leuk weetje: Arend deelt zijn straat met Maarten Devoldere van Balthazar en Warhaus.

Ciggy Sunday

“Vijf jongeheren uit Brugge die surfpop injecteren met een scheut Valium en er vervolgens ook een jazzy feel aan geven. Of wanneer een zondagsgevoel je overmant op vrijdagavond.” Dat is wat Ciggy Sunday zou moeten zijn. De Bruggelingen Lars Van Derzijpen (24/gitaar), Nant Vandevyvere (20/ toetsen), Kawien Choi (23/bas), Dries Covens (24/percussie) en Anton Depoortere (26/blazer) zijn het grote brein achter Ciggy Sunday.

Ciggy Sunday © VI.BE

Yuma

Yuma Claeys (20) uit Ruiselede is de stem achter Yuma. Ze wordt bijgestaan door de Brugse drummer Daan Verstraete (21), basgitarist Aiden Clarke (20) en Zeno Van Mulders (22). “Yuma is een project waarin je kunt verdwalen in een wereld vol onuitgesproken gevoelens. Wat begon als een soloproject groeide al snel uit tot een band waarin elektronica en drums bijdragen aan een geluid vol ambient en atmosferische elementen”, legt de groep uit.

Timothy Fernandez

Oostendenaar met Filippijnse roots Timothy Fernandez laat zich inspireren door artiesten als Phum Viphurit en Boy Pablo. Hij beperkt zich echter niet tot deze invloeden en doorbreekt voortdurend grenzen om iets nieuws toe te voegen aan zijn eigen repertoire. Hij wordt daarvoor geholpen door Ieperlingen Lou (32) en Micah (30), respectievelijk aan de drum en bas. Ook Stefanie (30) uit Heuvelland ondersteunt het project met haar toetswerk.

Luigi Colzato

Luigi Colzato is het alter-ego van Lowie Coolsaet (28), de Gullegemse curator van BarBroos in Gent. Colzato valt, volgens Coolsaet zelf, het best op de volgende manier te omschrijven: “Z’n eigen therapeut spelend, geeft Luigi Colzato dansbenen aan z’n problemen. 808’s, Hammondorgel, een jongeman met Kanye-confidence doch de stem van Johan Museeuw.” Colzato legt deze cryptische uitleg zelf uit in het volgende artikel.

ZLDR

ZLDR is een Meens hiphopcollectief met de broers Thomas (23) en Julien Jacquemain (26) als kopfiguren. Ze brengen een franco-belge rap die doet denken aan Stikstof, harde raps afgewisseld met soms zelfs emotionele songs. Bij een ZLDR-optreden blijf je alleszins niet stilzitten. Ze dropten hun nieuwe single ‘Jacquemain’ een dag voor de Sound Track-finale en brachten het lied ook live in het Cactus Muziekcentrum.

ZLDR © VI.BE

Felix Van de Loock, de programmator van Cactus Muziekcentrum, behoorde tot de jury in de West-Vlaamse finale: “Het is fantastisch om te zien hoeveel de laureaten via feedback, PA-repetities en coachings gegroeid zijn sinds de voorrondes. Maar het waren de intense sound van broers Toon en Tuur en zus Fieke van Bloed, de jazzy surfpop van het Brugse vijftal Ciggy Sunday en de brute en eerlijke hiphop van ZLDR waarin we het meeste toekomstpotentieel hoorden.”

Ook het publiek had deze editie opnieuw de kans om hun stem te laten gelden. Dankzij de publieksprijs van Lotto konden toeschouwers tijdens elke finale stemmen op hun favoriete act. ZLDR kaapte de cheque ter waarde van 1000 euro weg in Brugge en mocht zo tweemaal vieren. Dat was echter niet helemaal een verrassing, want de broers Jacquemain legden een ‘sloopbus’ in om meer dan 50 trouwe fans van Zuid-West-Vlaanderen naar de provinciehoofdstad te loodsen.