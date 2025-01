Muzikale duizendpoot uit Kortrijk en punk uit Lichtervelde en Deerlijk: deze West-Vlamingen staan in finale De Nieuwe Lichting

Met De Nieuwe Lichting geeft Studio Brussel nieuw lokaal muzikaal talent een platform om door te breken en hun muziek te laten horen aan een breder publiek. Vandaag maken ze de finalisten bekend, met twee bands met een West-Vlaams randje.

De zender ging al voor de dertiende keer op zoek naar nieuw muziektalent. De finalisten werden uit meer dan duizend bands en artiesten geselecteerd door de muziekredactie van Studio Brussel en een professionele jury met muzikant en zanger Thibault Christiaensen (Equal Idiots), Marie Van Uytvanck (Kids with Buns), Faisal Chatar en muzikant, zanger en producer Jeroen De Pessemier (The Subs).

Luisteraars kunnen vanaf komende vrijdag 24 januari een week lang stemmen voor hun drie favorieten via het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX. Welke drie dan echt de titel van De Nieuwe Lichting 2025 achter hun naam mogen zetten, maken Eva De Roo en Rik De Bruycker bekend op vrijdag 31 januari vanaf 16 uur in een live-uitzending op Studio Brussel vanuit de Beursschouwburg in Brussel. De drie winnaars treden dan in de voetsporen van onder andere Brihang, Tamino, Equal Idiots, Sylvie Kreusch, Portland en Ise.

Arend Delabie stond eind november nog in De Kreun. © Studio Brussel

Arend Delabie uit Kortrijk is één van de finalisten, met het nummer ‘Stain’. Bij StuBru omschrijven ze hem als een 21-jarig muzikaal Zwitsers zakmes: hij doet het allemaal, alleen in zijn studiootje slash part-time slaapkamer in Kortrijk. En gelukkig heeft Arend de deur al eens laten openstaan, want z’n slaapkamerklanken brachten hem al in het voorprogramma van The Haunted Youth, Marble Sounds, Ão, Mooneye en Kids With Buns. De jury was instant overtuigd vanwege de catchiness en internationale sound en hook van z’n nummer ‘Stain’. Een festival-weide-bestendige meezinger die doet denken aan sektarische dansen. Naar ‘t schijnt zou Arend het liefst een plaat maken waar het van punk naar Franse chanson gaat, en met deze eerste track laat hij zien dat de hybride hem als gegoten zit: ‘Stain’ zweeft met gemak ergens tussen de reggae, indie en pop.

Frontvrouw Fien Muylle (rechts) is in de wolken. © Studio Brussel

De andere West-Vlaamse link is de band JUNKYARDPOOL, drie jonkies die elkaar achter de Gentse schoolbanken leerden kennen. Met als opvallendste lid frontvrouw Fien Muylle uit Lichtervelde, die amper afgestudeerd is aan het middelbaar, maar duidelijk klaar staat om alles af te breken. In de band zit ook Hannes Denhaerynck uit Deerlijk. JUNKYARDPOOL brengt het soort punk waarbij je het liefst zo weinig mogelijk akkoorden en zo veel mogelijk kabaal maakt. Ze stonden al op de Gentse Feesten, maar zouden zeker ook niet misstaan in het voorprogramma van pakweg Amyl & The Sniffers of Bikini Kill. Hun nummer ‘Bernaar’ klinkt als een echte verleidingsdans, maar dan in het centrum van een kolkende moshpit. Voor onze jury een bevestiging dat punk en rock ‘n roll nog helemaal niet dood is, want hun catchy song mag volgens hen nog heel erg lang op de radio te klinken. Fire away, JUNKYARDPOOL is here to stay!