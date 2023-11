Kortrijkzaan Arend Delabie (20) is nieuw Lotto Wild Talent van Wilde Westen: “Leuk dat het een Kortrijkzaan is”

De zelfproducende singer-songwriter Arend Delabie heeft de zesde editie van de wedstrijd Lotto Wild Talent gewonnen. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Mooneye, PINGPONGCLUB en ZLDR. Het initiatief is een samenwerking tussen Wilde Westen Kortrijk en de Nationale Loterij. In totaal schreven 96 artiesten zich in.

“Ik ga al heel mijn leven met m’n pa naar De Kreun”, opent Arend Delabie. “Bovendien ken ik Mooneye en PINGPONGCLUB wel, enkele van de vorige winnaars. Ik kende het concept dus en hoorde dat het bijna tijd was om je in te schrijven voor de editie 2023-2024. Ik waagde m’n kans en vind het heel nice dat de jury mij eruit koos.”

Delabie omschrijft zijn genre zelf als indie-rock-pop. Zijn muziek zal je trouwens nog niet online vinden, want een eerste release moet nog komen. “Ik maak wel op het gemak werk van een aantal songs die zullen worden uitgebracht, maar wanneer dat zal zijn, kan ik nog niet zeggen. Momenteel ligt de focus vooral op het live spelen, achter die eerste single zit geen haast.”

Shoot for the stars

De Kortrijkzaan zal als artist in residence alleszins vele kansen aangeboden krijgen van Wilde Westen: van fotoshoots over PA-repetities tot stemcoaching, met als kers op de taart een release show (EP of album). Wilde Westen neem hierbij de productie en promotie voor z’n rekening. Het gaat alleszins nu al hard voor Arend Delabie: niet enkel is hij Lotto Wild Talent, hij is ook geselecteerd voor de finale van de wedstrijd Soundtrack van VI.BE op 9 december.

Delabie studeert Muziekproductie in het KASK te Gent en zit er ook op kot. “Toch zou ik zeggen dat een groot deel van mijn sociaal leven zich afspeelt in Kortrijk. Ik zit al heel mijn leven in KSA Adelaars en ben er al zes jaar leiding. Kortrijk zal altijd een special place in my heart hebben. Het is dan ook leuk dat een Kortrijkzaan nu Lotto Wild Talent wint.”