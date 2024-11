Zangtalent Arend Delabie (21) wil leven van zijn muziek: “Ik had nooit verwacht dat het zo zou uitdraaien”

Van demo’s maken in zijn slaapkamer, naar Lotto Wild Talent 2023-2024 bij Wilde Westen. Arend Delabie is een talent waar veel van verwacht wordt in de Belgische muziekscène. De Kortrijkse singer-songwriter bracht op woensdag 13 november zijn debuutsingle ‘Stain’ uit en kijkt uit naar zijn show in De Kreun op vrijdag 22 november.

Volgens labelmanager Tony Vandenbogaerde is Arend Delabie één van de grootste talenten bij zijn onafhankelijk muzieklabel Mayway Records, dat ook artiesten zoals Meskerem Mees, STAKE, The Haunted Youth, Isolde Lasoen en Mooneye tekende. Arend sluit zijn jaar als artist in residence bij Wilde Westen af met zijn eerste eigen show als head-liner, op vrijdag 22 november.

“Dat Tony er zoveel geloof in heeft en er zo achterstaat, is natuurlijk fijn om te horen. Zo’n steun en vertrouwen zijn zeker welkom als beginnende, nog zoekende muzikant”, opent Arend.

De passie voor muziek komt er dankzij Arends ouders. “Het zijn geen grote muzikanten, maar er ligt hier altijd muziek op, al sinds ik me kan herinneren.” Arend volgde van het derde tot het zesde leerjaar pianolessen aan Jeugdmuziekatelier Kortrijk. “Maar daarna was ik het wat beu. Ik vond klassieke muziek nogal saai en hield me toen liever bezig met computerspelletjes”, lacht Arend. In het derde middelbaar zette hij zich terug aan de toetsen met een andere docent en meer hedendaagse muziek. Zijn eerste optreden was tijdens de afscheidsviering na het vierde middelbaar. Normaal zou de muziekleerkracht tijdens de show zingen, maar tijdens de repetitie werd het zangtalent van Arend ontdekt. “Er was toen nog veel werk aan (lacht), maar gelukkig is het lied Let Her Go van Passenger niet zo moeilijk en ligt het binnen mijn stembereik.”

Damon Albarn

Na afloop kreeg Arend veel positieve reacties die hem aanspoorden om zijn zangstem verder te ontwikkelen. Hij leerde zichzelf gitaar spelen en ging ineens aan de slag. “Ik begon thuis super veel te zingen en voelde me steeds comfortabeler. Ik kreeg meer controle over mijn stembereik. Ik zing redelijk hoog in vergelijking met mijn spreekstem. Qua geluid kan je het vergelijken met Damon Albarn.”

Tijdens de eerste lockdown schreef Arend zijn eerste lied Covered Leaves of the Wailing Willow en plaatste het nummer op YouTube. “Veel mensen wisten niet dat ik zong of muziek maakte, vanaf toen was mijn hobby echt out there op het internet. Er volgden nog meer liedjes en covers, maar die deelde ik nooit met de intentie om echt een muziekcarrière te starten. Het was eerder een uitlaatklep, voor het plezier.” Zijn eerste echte optreden was in OC Lange Munte, eind 2021. Dries Feys, een vrijwilliger bij Stad Kortrijk, brengt er geregeld mensen uit de buurt samen voor een muziekoptreden. “Hij had mijn video’s op YouTube zien passeren en vroeg me om eens te spelen. Ik heb toen veel stappen gezet op korte tijd. Ik investeerde in beter materiaal en software voor meer kwalitatieve nummers. Via mijn twee nieuwe demo’s One More Try en Stain – heeft Tony me ontdekt. Hij gaf me feedback en vroeg me of ik nog meer materiaal had. Ik stuurde toen alles door en blijkbaar zag hij potentieel, want kort daarop nodigde hij me uit om te spelen in het voorprogramma van The Haunted Youth. Mijn tweede optreden ooit, voor toch wel een bekende band, dat was spannend. Als ik er nu op terugkijk, ben ik al heel wat verbeterd, maar toch geloofde Tony er toen al in. Op een avond in Muziekcafé HOF vroeg hij of ik bij zijn label wou. Ik had nooit verwacht dat het zo zou uitdraaien.”

Eerste single

Na de release van zijn eerste single Stain is Arend klaar voor het echte werk: een headline show in De Kreun op vrijdag 22 november. “Erna is het de bedoeling om nog meer singles uit te brengen en te werken richting een eerste album. Intussen staat nog een nummer klaar en voor het einde van 2024 nemen we nog twee nummers op.” Wie benieuwd is naar meer, kan de Kortrijkse singer-songwriter volgen op Facebook of Instagram onder de naam Arend Delabie.

Ambitie

“Ik hoef geen wereldfaam, maar als ik ervan zou kunnen leven, dan zou ik heel blij zijn. Ik wil me volledig kunnen focussen op muziek, zonder vaste job om rond te komen. Dat is voorlopig mijn grootste ambitie. Ik creëer graag en wil muziek uitbrengen die mensen aanspreekt. Je zou mijn genre wat melancholisch kunnen noemen. Ik hou het graag puur, no-nonsense, afgelijnd. Ik wil een rauwe sfeer creëren. Ik denk dat mijn muziek ook een weerspiegeling is van mezelf. Ik maak dingen niet moeilijker dan ze zijn, daar vind ik ook rust en kalmte in. Ik neem het hoe het komt en ik draag het ook zo uit”, besluit Delabie.