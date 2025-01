Arend Delabie (22) een van de negen finalisten van De Nieuwe Lichting: “Ik was echt aangenaam verrast, maar ben uiteraard excited”

Van bezigheidstherapie naar het BV-schap? Een grote stap is alvast gezet door Kortrijkzaan Arend Delabie. Hij is namelijk een van de negen kanshebbers De Nieuwe Lichting van Studio Brussel te winnen en treedt zo misschien in de voetsporen van een select kransje Belgische topartiesten.

Het is een illuster rijtje. Brihang, Tamino, Sylvie Kreusch, Equal Idiots, Portland, Mooneye, The Haunted Youth. Ze hebben niet enkel gemeen dat ze op elk topfestival de affiche kunnen sieren, allen waren ze ook eindlaureaat van liedjeswedstrijd De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Het is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat wie op het hoogste schavotje eindigt, niet veel later de muzikale hemel bestormt.

En wie weet wordt dat wel Arend Delabie. Maandagmorgen maakte Studio Brussel de negen kanshebbers bekend, met daarbij de 22-jarige Kortrijkzaan. De jury pikte zijn nummer Stain uit de duizend-en-één inzendingen. “Ik was echt aangenaam verrast, maar ben uiteraard excited”, vertelt hij. “Het is een supermooie bevestiging dat dit in de smaak valt bij mensen met kennis van zaken.”

“Meest sexy lied”

De muziekliefhebber was al mee, want Arend lanceerde het nummer op 13 november vorig jaar al als zijn eerste single. “Ik kreeg er wel al wat reacties op, van oude vrienden die het op de radio hoorden tot een mevrouw die me complimenteerde dat het het meest sexy lied was dat ze in tijden had gehoord. Wel tof”, lacht de jonge muzikant.

Nu zal het nummer echter grijsgedraaid worden, op nationale radio én op de piekmomenten. En zeggen dat Arend pas tijdens corona begon met songschrijven als bezigheidstherapie. Lonkt nu het sterrendom? “Zo’n vaart zal het wel niet lopen, het is niet dat ik op straat zal herkend worden. Maar dat het impact zal hebben, denk ik wel. Ik laat het gewoon op me afkomen.”

Niet stressen

Arend blijft er voorlopig kalm onder, dat zit in zijn aard. Op 24 januari kan er vanaf 16 uur gestemd worden. Daarna is het nog even wachten of Arend zich effectief bij de drie winnaars schaart. “Gelukkig zit mijn agenda goed vol met coole zaken, zodat ik niet moet zitten stressen. Hoe dan ook heb ik één kans op drie, we zullen dus zien.”

Winnen of niet, stappen overslaan wil Arend niet doen. “Misschien dat we de nieuwe single nu wat zullen uitstellen, maar sowieso worden in 2025 enkele nieuwe songs gereleaset. In 2026 komt er dan wellicht een album. Misschien komen er nu wel iets meer shows bij, dat wel. Het kan alleen meer positief zijn”, besluit Arend. (JDr)