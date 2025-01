“2025 wordt alleen maar beter en beter”: Basstripper doet headline tour in Nieuw-Zeeland en Noord-Amerika

Dnb-artiest Antoon Vaneeckhout is de meest gestreamde Belg binnen zijn genre. De Kachtemnaar begon op 16-jarige leeftijd met muziek draaien. Ondertussen maakt hij al enige tijd zijn eigen muziek onder de naam ‘Basstripper’ en scoorde hij met ‘In The City’ een monsterhit. In maart trekt hij op tournee door Noord-Amerika.

Anderhalf jaar geleden brak Antoon Vaneeckhout (27) wereldwijd door met zijn single ‘In The City’ die viraal ging. Ondertussen maakte hij al heel wat tournees doorheen de wereld. In februari trekt hij naar Nieuw-Zeeland om daarna in maart meteen door te reizen naar de Verenigde Staten en Canada. “Ik heb gemerkt dat mijn andere nummers het veel beter doen sinds In The City”, vertelt Antoon Vaneeckhout. “Dat nummer heeft mijn muziek echt een boost gegeven.”

De Kachtemnaar zit niet stil en maakt tussen de optredens door tijd om nieuwe tracks te maken. Naar eigen zeggen voelt hij daarbij geen druk om zijn monsterhit te overtreffen of om het succes te evenaren. “Ik vind In The City niet per se beter dan mijn andere muziek”, aldus Antoon. “Uiteindelijk is dat iets dat de luisteraar beslist. Dat nummer heb ik gemaakt zoals ik al mijn andere nummers maak, waarbij ik gewoon deed wat ik deed en ik had daarbij niet de gedachte: hier moet ik een hit van maken. In The City heeft mij gewoon doen bewijzen dat het kan lukken door te doen wat ik doe. Ik blijf wel heel actief muziek maken en ik zit momenteel op een tiental unreleased tracks.”

Mogelijks zit daar dus nog een nieuw succesnummer bij. Vorig jaar stond de teller nog op zo’n 8.000.000 streams voor In The City. Ondertussen zijn dat er al maar liefst 27.000.000. “Het is echt absurd hoe dat nummer dagelijks nog zoveel streams haalt. Toen hij uitkwam, wist ik wel dat hij het goed zou doen, maar dat hij zó viraal zou gaan, had ik nooit gedacht.”

Hoger kaliber

Antoon had in 2023 een drukke agenda met heel veel shows. In 2024 waren er evenveel shows, maar meer shows van een hoger kaliber. “En als ik kijk naar de agenda van 2025 wordt het alleen maar beter en beter”, blikt Vaneeckhout vooruit. “Ik ga shows en festivals spelen waar ik alleen maar kon van dromen.”

“Naar shows en festivals waar ik alleen maar kon van dromen”

De vele reizen en elke week op het vliegtuig zitten wegen wel al eens door. “Het kan lastig zijn, maar ik zou het voor niets anders willen inruilen. Hier heb ik voor gewerkt en ik hoop dit nog zo lang mogelijk te kunnen doen. Ik vind het fantastisch om heel de wereld te kunnen zien door te doen wat ik graag doe. Het heeft ook wel zijn nadelen natuurlijk, want ik mis de zaterdagen wel met mijn vrienden. Ik heb daarom gepland om dit jaar wat minder shows te doen, buiten mijn tournees dan wel. Want dan ben ik erg lang weg van huis.”

De balans vinden tussen optredens doen en muziek maken, is niet altijd even makkelijk. “Dat varieert wat. Ik ben ondertussen volledig overgeschakeld van mijn desktop computer naar een Mac-laptop. Nu kan ik gewoon mijn project opslaan, laptop dichtdoen en die meenemen om vervolgens verder te kunnen werken op een andere plaats zonder problemen. Maar dat thuisgevoel, in de studio zitten met dikke kousen en een trainingsbroek, kan ik natuurlijk niet overal meenemen. Het is gewoon een andere manier van werken die ik heb moeten leren”, aldus Vaneeckhout.

Tournee

In maart trekt Antoon op tournee door Noord-Amerika. “Ik heb al enkele shows gedaan in de Verenigde Staten, maar zo’n lange tournee is wel nieuw. In februari heb ik al een tournee in Nieuw-Zeeland en ik ga van daaruit meteen doorreizen naar de Verenigde Staten om er verder te touren. Drum&Bass is erg gekend aan het worden in de VS. Ik voel dat ik een beetje meegroei met het genre. Als ik naar mijn Spotify-stats kijk, merk ik ook dat de VS vrij bovenaan staat.”

Antoon heeft nog tal van toekomstplannen. “Ik wil blijven groeien en meer en meer muziek maken waarbij ik ook meer samenwerkingen aanga met andere producers en zien hoe ver ik dit allemaal kan krijgen.” (RV)