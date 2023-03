‘Zeevonk’ wint prijs op belangrijk jeugdfilmfestival in Scandinavië

De West-Vlaamse film ‘Zeevonk’ van Domien en Wendy Huyghe gooide eerder al hoge ogen op de Berlinale.

Eind deze maand verschijnt de film ‘Zeevonk’, waarbij Domien Huyghe, met roots in Gistel, het scenario van zijn zus Wendy verfilmde. In de film maken we kennis met een jong meisje, wiens vader vermist raakt op zee. Ze is ervan overtuigd dat een groot monster zijn vissersboot heeft aangevallen. Maar is dat wel echt zo, of is het een deel van haar verwerkingsproces?

Het verhaal is geïnspireerd op het overlijden van hun eigen vader, zo’n 20 jaar geleden. De film, met jong onbekend talent naast onder meer Zouzou Ben Chikha, Lynn Van Royen en Sebastien Dewaele, werd voornamelijk gedraaid in Oostende.

Award

De film was vorige maand nog te zien op het Internationaal Filmfestival van Berlijn, binnen het Generation-programma. Daar kregen ze een Speciale Vermelding van de Kinderjury. En nu kregen ze nog meer complimenten én een award op het BUFF Malmö Filmfestival, het belangrijkste kinder- en jeugdfilmfestival in Scandinavië.

‘Zeevonk’ verschijnt bij ons op 29 maart in de bioscoop.