Filmfestival Oostende gaat vrijdag voor 17de keer van start: “We hebben steeds onze eigen koers gevaren”

De 17de editie van het Filmfestival Oostende bouwt verder op haar sterktes: Vlaamse films, series en internationale filmcompetities. Tussen 31 januari en 8 februari zijn er sterren op de Zeedijk en in de bioscoop. Artistiek directeur Peter Craeymeersch en programmator en coördinator Henri Disotuar blikken vooruit

“Bij de start in 2007 gaven we onszelf drie jaar om uit te zoeken wat we zouden doen. Er zijn veel festivals en we zochten de juiste positionering”, zegt Peter Craeymeersch. “We kozen voor een master en in de beginjaren waren dat artiesten met een link naar film en muziek, zoals Arno en Tom Barman. Het evolueerde naar masters die filmpersoonlijkheden zijn, met een traject in de audiovisuele sector. We waren vernieuwend door tv-series in première te tonen en kozen vrij snel voor de Vlaamse film. Er zijn nogal wat Vlaamse films die internationale selecties halen en hier onvoldoende aandacht krijgen. Die focus op talent van eigen bodem kreeg een logisch gevolg met de uitreiking van de Ensors. Er was, na het stopzetten van de Plateauprijzen, immers geen competitie meer voor Vlaamse film.”

Nadat FFO een reputatie opbouwde konden ook internationale filmmakers aangetrokken worden. Na de achtste editie met sterren als Pierce Brosnan en Adrian Brody werd het festival een vaste waarde”, blikt Peter Craeymeersch terug. Hij vormt samen met Eva Van Hessche en medeprogrammator Henri Disotaur de vaste kern. Tijdens het festival zijn er 20 extra medewerkers en meer dan 120 vrijwilligers aan de slag.

Filmpje kijken

Henri Disuotuar doet de selectie: “Er worden ons elk jaar 350 film aangeboden. Peter en ik verdelen de films die we willen zien. We bespreken de selectie en begeleiden ook de master in de filmkeuze nadat die een thema koos. We kunnen niet verwachten dat onze master ook nog eens 60 films gaat bekijken. Die samenwerking loopt al jaren goed.”

Henri bekijkt ook kortfilms, internationale releases en houdt zich bezig met Cinema Storck, de jaarwerking met arthouse films. “Het filmfestival kreeg ook structurele erkenning van het Vlaams Audiovisueel Fonds op voorwaarde dat we verhuisden van september naar januari. Dit is nu de derde editie in de winter en het aantal bezoekers stijgt nog steeds. De helft van de vertoningen is zelfs helemaal uitverkocht. De wintereditie zorgt er ook voor dat we internationaal goed liggen, vlak voor de Oscaruitreiking. We tonen dit jaar trouwens zeven Oscarnominaties.”

Oostendenaars betrekken

“De grootste betrokkenheid naar de Oostendenaars wordt gerealiseerd via de filmpas. Mensen kunnen alle films zien met zo’n pas van 59 euro of 49 euro in voorverkoop. De helft van die passen gaat naar Oostendenaars”, zegt Henri. “We proberen ook zoveel mogelijk lokaal verankerde films te tonen. Ze zijn opgenomen in Oostende, er spelen Oostendenaars in mee of ze hebben een link met de regio. Dit jaar is dat bijvoorbeeld de film Like they walk on the moon van Wim Opbrouck. Dit is een film over de Noordzee. Ook de Nederlandse film De Wilde Noordzee wordt vertoond, net als de kortfilm Anonieme Brieven met Oostende als decor. We trekken ook de stad in met projecties in De Grote Post of Hotel Du Parc.”

Toch zijn er geen filmcafés ‘on tour’ meer in de wijken. “We konden in cafés of kleine zaaltjes niet de feilloze projectie en kwaliteit bieden die de filmmakers verwachtten. Het was een tof initiatief, maar ging voorbij aan de essentie: Oostendenaars naar de bioscoop brengen.” FFO mikt met de jaarwerking (Cinema Storck, meet the masters, avant-premières..) ook vooral op de Oostendenaars.

Laatste kans

Henri Disotuar: “We programmeren tijdens het festival ook de nominaties voor de Ensors. Voor veel mensen is het de laatste kans om die films nog te zien. De belangstelling is ook dit jaar groot. We tonen ook onze openingsfilm van 2024 opnieuw, want Holy Rosita is genomineerd voor de Ensors.”

Vrijdag zullen 2.150 mensen de openingsvoorstelling Comeback met Veerle Baetens bijwonen. Tijdens FFO worden 100 films vertoond, waarvan 70 avant-premières.