Sebastien Dewaele kijkt uit naar start Filmfestival Oostende

Nu we de uren aftellen naar de start van Filmfestival Oostende lijkt het ons het moment om de enige echte Oostendse acteur Sebastien Dewaele aan de tand te voelen over de openingsfilm ‘Nowhere’, het Filmfestival en zijn toekomst. “Ik moet nog wat kilometers maken en wie weet word ik een van de volgende masters”, lacht de Oostendse acteur.

Sebastien Dewaele, geboren en getogen in Oostende, zit niet stil. De afgelopen weken stond hij samen met zijn compagnon bij Preuteleute, Tom Vanrijckeghem, voor volle zalen in het Capitole in Gent, het Plopsa Theater in de Panne en in Sijsele. Het ging dan om uitgestelde zaalshows van de ‘Nog ene kè’-reeks. Maar Sebastien Dewaele is meer dan dat. Hij is bijvoorbeeld de baas van Koen De Bouw, of beter gezegd van het personage die De Bouw speelt in de openingsfilm van Filmfestival Oostende: Nowhere. Daarin speelt Koen De Bouw, André, een ex-truckchauffeur die zijn dagen vult met het opknappen van een afgelegen baancafé.

Filmstad

“In de film ben ik de baas van een klein transportbedrijfje”, duidt Sebastien. “Ik heb een café gekocht en dat heeft wat opknapwerk nodig. Koen lapt dat als André een beetje op na zijn uren.” Het is niet de eerste keer dat Sebastien samen speelt met Koen de Bouw. “Ik speelde al met hem in Grenslanders. We kennen elkaar dus redelijk goed.”

Filmfestival Oostende is voor Sebastien altijd wel een beetje uitkijken. Oostende is meer dan ooit een filmstad en dan is het Filmfestival voor heel veel mensen het hoogtepunt van het jaar. Dat is voor Sebastien niet anders. “Ik kijk er enorm naar uit om heel veel van mijn collega’s terug te zien tijdens de openingsfilm”, zegt Sebastien. “Maar ik ben ook ‘preus’ op de film zelf. Ik heb hem twee maanden geleden gezien en hij pakt. Het is echt een goede Monsaert-film en past perfect in het rijtje van zijn vorige films. Maar ik kijk er vooral ook naar uit om terug een normaal leven te hebben post-corona. En laat Filmfestival Oostende daar nu een beetje de start van inluiden. Het is ondertussen 2,5 jaar geleden, hé? Dat is lang. Filmliefhebbers hebben lang op hun honger moeten zitten en daar komt met het filmfestival een einde aan.”

Filmfestival Oostende zet de badstad volgens Sebastien nog meer op de culturele kaart. “Voor Oostende is dat onbetaalbare reclame. Oostende ademt cultuur. Peter Craeymeersch slaagt er telkens opnieuw weer in om internationale filmsterren naar onze stad te krijgen. Dat is zijn verdienste. Of ik zelf ooit master wil worden van het filmfestival? Natuurlijk wel. Ik ben een geboren en getogen Oostendenaar. Oostende is en blijft mijn thuis. Als Peter de tijd rijp vindt om aan mij te vragen om master te worden, dan zal hij dat wel vragen. Ik heb misschien nog wel wat kilometers af te leggen. Mijn tijd komt nog wel. Ik ben nog ‘relatief’ jong. (lacht) Ik kan nog wel een tijdje mee en heb nog wat strepen te verdienen”, aldus de Oostendenaar.

Toekomst

Ook op privévlak heeft de voorbije coronaperiode effect gehad op de Oostendse acteur. “Het heeft ons aan de ene kant deugd gedaan als gezin”, legt Sebastien Dewaele uit. “We hebben elkaar veel gezien, veel meer dan in normale omstandigheden. Maar ik heb nu eenmaal een job waarin ik veel mensen zie. Ik heb een vree sociaal beroep en als dat dan wegvalt, dan doet dat pijn. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Ik hoop vooral dat we eindelijk het hele coronagedoe achterwege kunnen laten. Het heeft allemaal lang genoeg geduurd.”

Sebastien verklapt ook al wat over de toekomst. “Ik denk dat ik nu wel mag zeggen dat ik ook in het tweede seizoen van ‘Onder Vuur’ een rol krijg. Ik was al kort te zien in het eerste seizoen, maar mijn rol wordt nu wat uitgebreider. Verder ben ik nog wel met het een en ander bezig, maar daar mag ik nog niet te veel over zeggen. Laat ons beginnen met het begin: met de openingsfilm van Filmfestival Oostende”, besluit Sebastien.

Tijdens het laatste Filmfestival Oostende in 2019 mocht Lynn Van Royen haar ster onthullen op de Walk of Fame. © a/Jeffrey Roos