Maaike Cafmeyer wint Ensor voor Beste Acteerprestatie

Alleen maar blije gezichten op de hoogmis van de film- en televisieprijzen in Oostende. ‘Close’ en ‘Zillion’ waren de grote winnaars van de avond.

Op zaterdagavond werden voor de dertiende keer De Ensors – de Vlaamse film- en televisieprijzen – uitgereikt. De Ensors sluiten traditiegetrouw Filmfestival Oostende af, dat dit jaar met 48.000 bezoekers een recordeditie kende. De beste audiovisuele fictie, documentaire en animatie van Vlaanderen werden tijdens die avond bekroond met een Ensor.

‘Close’ is de absolute winnaar in de categorie film. Deze film van Lukas Dhont wist maar liefst zes van haar dertien nominaties te verzilveren, met de Ensors voor Beste Film, Beste Regie (Film), Beste Scenario (Film), Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (Film) voor Eden Dambrine, Beste D.O.P. voor Frank van den Eeden en Beste Geluid voor Yanna Soentjens en Vincent Sinceretti.

‘Close’ werd op de voet gevolgd door ‘Zillion’. De film van Robin Pront wist vier Ensorprijzen in de wacht te slepen. Matteo Simoni werd bekroond met de Ensor voor Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol (Film) voor de vertolking van Dennis Black Magic. De overige prijzen voor ‘Zillion’ waren voor Beste Art Direction, Beste Kostuum en Beste Montage voor. ‘Zillion’ kreeg ook de Box Office Award, voor de Vlaamse film die het meeste publiek op de been wist te krijgen.

Maaike Cafmeyer kaapte de prijs voor Beste Acteerprestatie weg. © Nick Decombel

Vrouwen aan de macht

Voor televisie was ‘Roomies’ de grote winnaar. Regisseurs Kato De Boeck en Flo Van Deuren kregen de Ensors voor Beste Fictie-Serie, Beste Scenario (Fictie-Serie), Beste Regie (Fictie-Serie) en Beste Muziek.

Ook de make-up artiest achter het transformatiewerk van ‘Nonkels’ ging niet met lege handen naar huis. Twee actrices wisten een Ensor te verzilveren voor hun opmerkelijke acteerprestaties. Maaike Cafmeyer, die in de huid kroop van Chantal Vantomme tijdens de komische politieserie ‘Chantal’, won de Ensor voor Beste Acteerprestatie in Hoofdrol (Fictie-Serie). Joke Emmers ging aan de haal met de Ensor voor Beste Acteerprestatie in Ondersteunende rol (Fictie-Serie) voor haar rol als Marie in ‘Billie vs Benjamin’.

Daarnaast vielen ook ‘Onze Natuur’ en ‘Metissen van België’ in de prijzenin de categorieën Documentaire Film en Documentaire Serie. De Ensor voor Beste Jeugdfictie ging naar ‘#LikeMe’. Voor Beste Animatie ging de Ensor naar Tom Vangestel en Freek Quartier voor ‘Interstellar Ella’.

Liefhebbers mogen alvast 3 februari 2024 in hun agenda zetten voor een volgende editie van het Filmfestival.