Filmfestival Oostende maakt programma bekend: 90 avant-premières en afsluiter van Eric Goens

Filmfestival Oostende maakte het volledige programma bekend. De slotfilm wordt de documentaire ‘2050’ van Eric Goens. Met meer dan 100 activiteiten en 70 avant-premières wordt het een gevulde editie van 31 januari tot 8 februari.

“Ik ben erg blij dat we ‘The Brutalist’ kunnen tonen. Deze Oscar-nominatie van meer dan 3 uur met pauze vertelt het verhaal van een visionaire architect in het naoorlogse Amerika. Meer evenzeer kijk ik uit naar de documentaire ‘The Journey’ waarbij een zoon zijn vader meeneemt op reis om de sprankel in zijn ogen terug te zien”, zegt Peter Craeymeersch. Er komen regisseurs en acteurs en voor 5 van hen zijn er sterren op de Zeedijk. Filmfestival Oostende breidt uit : er zullen ook elke morgen films vertoond worden, inclusief koffiemoment. “We hebben het vorig jaar uitgetest en de zalen waren uitverkocht.”

Oostende

Filmfestival Oostende heeft ook competities : voor Belgisch/Nederlandse coproducties (Coop!-competitie), de Look-competitie voor visueel verbluffende films, een wedstrijd voor debuterende filmmakers en een competitie voor kortfilms. Voor de Oostendenaars is er het interessante ‘Anonieme Brieven’ van Bernard Declercq over een rouw die brieven schrijft naar haar geliefde tegen de achtergrond van de stad Oostende. Ze kunnen die voorstelling gratis bijwonen. “Er wordt in de jaarwerking binnenkort weer meer aandacht besteed aan films op de wijken”, zegt cultuurschepen Vanessa Vens. Ook de interessante formule van de filmpas (59 euro voor alle films), blijft behouden. Er komt ook een filmquiz in De Zeegeuzen, een project van de film Poseidon in Café du Parc.

Master Charlotte

Actrice en regisseur Charlotte Vandermeersch, de master van het filmfestival, werd op de voorstelling van het programma wat weggedrukt door de lange opsomming van titels, competities, cineasten en acteurs. Ze pakte wel uit met een bijzondere activiteit : de Super Natural Deep Dive. “Het is een duik in het thema Super Natural waarbij ik aan filmmakers vroeg om aan de hand van hun werk te tonen wat een zesde zintuig of spiritualiteit voor hen betekent. Het is een intieme activiteit die toont hoe we omgaan met intuïtie in filmmaken“, vertelt Vandermeersch over de activiteit op 1 februari in De Grote Post.

Slotfilm

Tv-maker Eric Goens (Het Huis, Het Conclaaf) toont zijn ‘2050’ als slotfilm op het festival. “Het is een film over het klimaat, het meest vergeten probleem van tegenwoordig. Voor 2050 zijn we enkele maanden naar Antarctica geweest. Daar is te zien wat de impact is van het wegsmeltende ijs. Het is geen rampenfilm maar maakt duidelijk dat wij de eerste generatie zijn die het probleem en de oplossing kennen“, zegt Goens die twee jaar aan de film werkte. De ticketverkoop van het Filmfestival start op vrijdag 20 december om 14 uur.