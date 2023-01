Actrice Geraldine Chaplin krijgt ster op Filmfestival Oostende

Actrice Geraldine Chaplin heeft dinsdag een ster gekregen op het Filmfestival Oostende. De 78-jarige dochter van Charlie Chaplin onthulde vanwege de felle wind uitzonderlijk een duplicaat van de ster in Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende. De echte ster is te vinden op de zeedijk.

Op de Walk of Fame op de zeedijk werden ter hoogte van de Venetiaanse Gaanderijen de afgelopen jaren al heel wat grote namen uit de binnen- en buitenlandse filmwereld vereeuwigd. Dinsdag kwam daar een ster voor de Amerikaanse actrice Geraldine Chaplin bij. De ster werd onthuld in het bijzijn van Jessica Woodworth, de regisseur van de film ‘Luka’, waarin Chaplin een rol vertolkt. Woodworth had mooie woorden voor de actrice. “Ik heb al zo veel geleerd door samen met jou te werken. We hebben onderweg enorm veel plezier. Je talent zit misschien in je DNA, maar je hebt ook je eigen weg gevonden.”

Ook Filmfestival-directeur Peter Craeymeersch was vol lof over Chaplin. “Het palmares van actrice Geraldine Chaplin is bijna niet samen te vatten. In de jaren zestig zette ze haar eerste stappen in de wereld met onder meer een rol in ‘Doctor Zhivago’ (1965), waarmee ze werd genomineerd voor een Golden Globe, en tot op de dag van vandaag maakt ze indruk op het witte doek. De genen heeft ze duidelijk geërfd van haar ouders, Charlie Chaplin en Oona O’Neill.” Chaplin vertolkte ook rollen in ‘Nashville’ (1975), ‘Chaplin’ (1992), ‘Hable con ella’ (2002) en ‘The Orphanage’ (2007). De laatste jaren speelde ze ook rollen in ‘The Barefoot Emperor’ (2019) en in ‘Luka”, een van de blikvangers op het Oostendse filmfestival.

Chaplin zelf was laaiend enthousiast over de ster. “Ik heb eindelijk een ster in Oostende!”