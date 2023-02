Trofee van de Ronde van Vlaanderen wordt tentoongesteld in stadhuis van Brugge

De trofee van de Ronde van Vlaanderen, vervaardigd voor West-Vlaming Fernand Vanderplancke, zal een maand lang tentoongesteld worden in het Brugse stadhuis. Dat deelde burgemeester Dirk De fauw mee op de Brugse Wieleravond, die donderdagavond de festiviteiten rond de Ronde op gang trapte.

In het Concertgebouw in Brugge vond donderdagavond de Brugse Wieleravond plaats. Daarin ging Karl Vannieuwkerke in Vive le Vélo-stijl in gesprek met José De Cauwer, Marijn De Vries, Ine Beyen en Dirk De Wolf. Die laatste verving in extremis Eddy Planckaert, die met de griep moest afzeggen.

De Brugse Wieleravond was het startschot van de festiviteiten rond de Ronde van Vlaanderen, die dit opnieuw in Brugge zal starten. Burgemeester Dirk De fauw kondigde aan dat de trofee voor de winnaar van de Ronde, die al sinds 1995 wordt vervaardigd door West-Vlaming Fernand Vanderplancke, een mand lang zal te bezichtigen zijn in het stadhuis. Van 6 tot en met 31 maart zal het bronzen beeld er tentoongesteld worden.

De Ronde van Vlaanderen vindt plaats op zondag 2 april.