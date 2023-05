SINXEN in Burgemeester Reynaertstraat: horecazaken slaan handen in elkaar

Voor de eerste keer ooit, slaan alle zaken van de Burgemeester Reynaertstraat de handen in elkaar en wordt er een mini festival georganiseerd onder de naam SINXEN. Dat betekent pinten aan uniforme prijzen (3 euro + 1 euro waarborg), een spetterende lichtshow, 11 dj’s en 14 artiesten.

De aftrap van SINXEN werd gegeven met een optreden van Foobar op het podium bij Den Bras. “De uniforme decoropstelling was een serieuze investering van toch wel 50.000 euro, maar het is het waard. We hoorden tot nu toe enkel positieve reacties”, aldus Peter Deurinck (58), zaakvoerder van Den Trap en Den Bras.

33 jaar cafébaas

Peter begon 33 jaar geleden in Den Trap en was er van dag één bij tijdens Sinksen. Destijds enkel de Franse Avond, inmiddels vijf dagen feest. “Vorige edities deed iedereen zijn eigen ding, met een eigen thema. Dit jaar stemmen we voor het eerst alles af. Het gekende podium met verschillende optredens – waaronder The Green Onions, Abba 4 U en Morris & Son – blijft behouden en de dj’s komen boven De Geverfde Vogel. Met gisteren Pre-Sinksen komt het feestgebeuren al goed op gang. Een goede inzet”, lacht Peter. De kost van de opstelling werd volgens het aantal meter toog en afstand van het podium verdeeld tussen de zeven cafébazen.

Goeie verwachtingen

Peter verwacht zich aan een goede editie al denkt hij dat ondanks het mooie weer die van vorig jaar niet zal overtreffen. “We hadden toen al twee jaar Sinksenfeesten moeten missen. Mensen zijn vorig jaar enorm uit de bol gegaan en zelfs blijven dansen in de regen. Jammer genoeg zijn wij ook genoodzaakt om de prijs van ons bier op te slaan, maar ik denk dat mensen dat niet zal tegenhouden om te knallen. Iedereen vindt de nieuwe opstelling en de afgestemde muziek fantastisch.”