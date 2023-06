Sinksenzondag 2023 was drukste dag ooit in Kortrijk

Wie het voorbije weekend afzakte naar de Kortrijkse binnenstad merkte het ongetwijfeld zelf op: Sinksen 23 was een ongezien succes. Dankzij het prachtige lenteweer en het zeer gevarieerde programma klokken we af op 175.615 bezoekers. Zondag 29 mei zakten een recordaantal mensen af naar Kortrijk. Met 57.179 bezoekers verbreken we hiermee ruimschoots het record van de topdag tijdens Sinksen 2019 én overstijgen we de dagrecords tijdens De Warmste Week in 2019.

Sinksen lokte 30.832 bezoekers op vrijdag, 42.062 op zaterdag, 57.179 op zondag en 45.542 op maandag. Hiermee halen we een totaal van 175.615 bezoekers tijdens het Sinksenweekend. Dit is 24% meer dan vorig jaar (141.352 bezoekers) en 21% meer dan de vorige topeditie in 2019 (144.658 bezoekers). Op zondag 29 mei mocht Kortrijk zelfs het hoogste aantal bezoekers ooit verwelkomen. Die dag zakten 57.179 mensen af naar het centrum van de stad. Dit is net geen 18% meer dan de vorige Sinksentopdag op 9 juni 2019 met 48.581 bezoekers. Op Sinksenmaandag 6 juni 2022 lokten we 43.683 bezoekers. Ook tijdens De Warmste Week met topdagen tot 46.500 bezoekers haalden we nooit eerder dit cijfer.

Nog een vaststelling: De meeste mensen kwamen uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen met respectievelijk zo’n 141.000, 18.500 en 5.600 bezoekers doorheen het weekend. Onze buren uit Wevelgem, Harelbeke en Zwevegem waren het sterkst vertegenwoordigd. Ook inwoners uit Roeselare en Waregem vonden rijkelijk de weg naar Kortrijk.

© GF

“Dat de stad groeit en bloeit is overduidelijk: het aantal bezoekers op Sinksenzondag is een verpulvering van het vorige record tijdens Sinksen 2019 met meer dan 10.000 bezoekers extra. Door de manier van tellen worden bewoners en regelmatige bezoekers van het centrum zoals mezelf zelfs niet meegeteld. De reële cijfers zullen dus nog een pak hoger liggen. De commerce draaide alvast op volle toeren tijdens Sinksen!”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie.

“Moet het nog gezegd zijn dat Sinksen hét evenement van het jaar is voor onze stad? Jaarlijks wordt er reikhalzend uitgekeken naar Sinksen en dat blijkt nu ook uit de bezoekerscijfers! De knaldrang van vorig jaar heeft zich dit jaar duidelijk verdergezet en bovendien waren de weergoden ons dit keer ook gunstig gezind. Resultaat: de drukst bezochte Sinksen ooit! Overal waar je dit weekend kwam was het koppenlopen, elke pleinorganisator kan terugblikken op een geslaagde editie en de bezoekers hebben er duidelijk van genoten. Nu al is het weer aftellen tot 17 mei 2024, want dan start de 50ste editie van Sinksen! Al valt er tussentijds zeker ook nog genoeg te doen, binnenkort maken we het programma voor de Leiefeesten bekend!”, gaat Kelly Detavernier, schepen van Evenementen verder.

© GF

“Zoals voorspeld werd Sinksen dit jaar nog een wilder feestje dan anders én het beste weekend van de Far West. De stralende zon speelde natuurlijk een belangrijke rol, maar het succes enkel daaraan toeschrijven, doet afbreuk aan het fantastische werk van de organisatoren. Kortrijk was één groot, plezant en gezellig festival, met voor elk wat wils en weinig incidenten. Het aftellen naar volgend jaar is al begonnen. Beter doen wordt niet gemakkelijk, maar we gaan ervoor!”, besluit burgemeester Ruth Vandenberghe.