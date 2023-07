Lovende reacties voor borstvoedingshoekje van MamaStart op Cactusfestival: “Belangrijk om onze naam gekend te maken”

De afgelopen drie dagen was ook de Brugse organisatie MamaStart aanwezig op het Cactusfestival in hartje Brugge. Op een rustige plaats op het festivalterrein hadden ze een hoekje ingericht, waar mama’s hun kinderen borstvoeding konden geven, melk konden afkolven of opwarmen of ook om de luiers te verschonen. “Daarnaast hebben we ook een groot gezelschapsspel gemaakt. Zo kunnen mensen op een ontspannen manier kennis maken met onze organisatie”, vertelt Nele Lombaerts, de bezielster van het project.

De Brugse organisatie MamaStart was dit jaar voor het eerst aanwezig op het Cactusfestival. “Het is eigenlijk begonnen bij Feest in het Park enkele weken geleden. Toen hadden ze ons gecontacteerd met de vraag of we niets konden voorzien voor de vele jonge mama’s, die daar naartoe zouden gaan. En daarna kwam ook de organisatie van Cactus bij ons terecht”, vertelt Nele Lombaerts uit Sint-Michiels, die in 2018 het project MamaStart oprichtte.

Beter dan een dixi

Op het festivaldomein voorziet MamaStart een rustig hoekje, waar mama’s van jonge kinderen op het gemak borstvoeding kunnen geven, afkolven, een luier verversen of melk opwarmen. “Enkele jaren geleden voorzag Cactus hier zelf een plaatsje voor. Vorig jaar was dat er niet meer en toen kregen ze daar blijkbaar veel vraag naar.”

“Zonder deze apart ingerichte plaats moeten mama’s van jonge kinderen al op zoek naar een rustig hoekje op het festival of desnoods zelfs in een dixi”

“Dagelijks kwamen er een 15 à 20-tal mama’s bij ons langs, want dit is een familiefestival en hier komen heel wat gezinnen met jonge kinderen van 6 of zelfs ook 3,5 maanden naar toe”, gaat Nele verder. “Dan moeten mama’s daar niet mee in zitten en hebben ze een plaats om even op het gemak alleen te zijn. Zeker op zo’n warme dag als zaterdag wil je even de rust om jouw kind borstvoeding te geven. Anders moet je al andere rustige hoekjes zoeken of zelfs op een dixi. In de toekomst willen we wel kijken of het lukt om dit misschien nog te doen.”

Naamsbekendheid

Voor MamaStart is het een ideaal moment om zichzelf bekend te maken bij het brede publiek. “Wij helpen het hele jaar door mama’s of gezinnen in regio Brugge en omstreken, die het financieel moeilijk hebben. Gezinnen worden soms via het OCMW of via Kind & Gezin doorverwezen naar ons. Per jaar bereiken we ongeveer 500 gezinnen.”

Specifiek probeer MamaStart die gezinnen bij te staan met materiaal of advies. “De spullen voor baby’s of kinderen heb je maar een tijdje nodig. Daarna groeien ze er uit of wordt het niet meer gebruikt. Mensen kunnen hun materiaal doneren en zo kunnen wij dat door schenken aan de mensen, die het nodig hebben. Dat is ook een prachtig voorbeeld van hergebruiken.”

“Per jaar kunnen we 500 gezinnen helpen met het materiaal en de donaties”

Het materiaal komt na vijf jaar over het algemeen wel vlot binnen. “Maar we zijn ook voor een groot deel afhankelijk van donaties. We moeten een locatie huren om dat materiaal bij te houden en dergelijke. En daarom willen we onze naam bekend maken en proberen we hier ook wat geld in te zamelen om uit de kosten te geraken. Wie weet raken er zo nog toekomstige ouders geïnspireerd om onze organisatie te steunen en ons rekeningnummer op het geboortelijstje te delen van hun kinderen”, besluit Nele.

Meer informatie over MamaStart vind je via deze link. Wie wil kan de organisatie ook steunen door materiaal te doneren op woensdag tussen 9.30 en 11.30 uur en donderdag tussen 14 en 16.30 uur. Of je kan ook een donatie doen op het rekeningnummer BE62 0015 3023 9361.