Goose verklaart liefde voor Cactusfestival: “Ons enige optreden in West-Vlaanderen”

Goose, de Kortrijkse band ook wel gekend als Mickael Karkousse, Dave Martijn, Bert Libeert en Tom Coghe staan straks voor de vierde keer op het podium van het Cactusfestival in Brugge. “Ja, dit is als thuiskomen voor ons. Waar we ook spelen in West-Vlaanderen is het echt zalig. Onze familie en vrienden zullen er nu ook bij zijn en dat maakt het extra zalig.”

Mickael Karkousse, Dave Martijn, Bert Libeert en Tom Coghe zijn er meer dan klaar voor om na vier jaar terug op Cactus te staan.

Vierde keer Cactus

“Het is vandaag onze vierde keer. Ik dacht eigenlijk dat het onze derde keer was, maar het was mijn kapper, die me verbeterde. Dit is dus al onze vierde keer hier. De laatste keer was nog voor corona, toen alles nog even normaal was”, zegt Dave Martijn. “Ja, ondertussen is dat zoals thuiskomen hé”, lacht Mickael Karkousse. “Ook al zijn we niet van hier specifiek. Het is toch wel telkens prachtig om in West-Vlaanderen voor eigen publiek te staan”, zegt Dave Martijn.

“Het is ook gewoon handig dat het in West-Vlaanderen is, vaak spelen wij als een van de laatste op een optreden en dan is het nog ver naar huis rijden en kunnen vrienden niet komen kijken”, bekent Dave. “Niet iedereen is daarvoor gemaakt. Het brengt natuurlijk ook een warme sfeer mee hier op Cactus. Mensen kennen ons al en we komen hier graag terug. We hopen dat we dat ook kunnen blijven doen”, zegt Mickael. “En dit is ons enige festival op West-Vlaamse bodem, dus dat maakt het optreden voor vanavond extra speciaal”, zegt Dave.

“Vandaag is het broeierig warm en wordt het gewoon voor iedereen zweten, voor het publiek en voor ons”

Dit jaar is het opnieuw broeiend warm op het festival in hartje Brugge. “Ja, eigenlijk passen we daarvoor niets aan”, vertelt Bert Libeert. “We nemen extra drinkflessen mee en dat is het zo’n beetje.” “Anders wordt het gewoon voor iedereen zweten. Voor ons en voor het publiek. Daarom zijn we op voorhand ook vaak rustiger. We lijken dan als artiest zo backstage misschien wel saai. Maar we sparen onze energie om op te bouwen op het podium en op het einde dan alles te kunnen geven”, vult Bert aan.

Nieuwe muziek

Goose is een jaar na het release van hun nieuwe plaat terug volledig opgeladen. “Dit jaar hebben we rond getoerd met onze nieuwe plaat. Vorige festivalzomer was eerder rustig, maar nu staat die terug helemaal vol gepland. Het is leuk om enkele van onze oude klassiekers te brengen en die te kunnen afwisselen met nieuwe muziek. Dat maakt het verfrissend voor ons”, legt Mickael uit.

Goose stond vorig jaar op Pukkelpop en zal er dit jaar opnieuw staan, hetzij onder een andere formatie. “Vorig jaar stonden we daar als band. Nu breng ik mijn soloproject”, verklapt Mickael. “Tom zal hem begeleiden. Voor Bert en ik, wordt het echt ontspannen”, verklapt Dave.

“Deze zomer staat volledig vol gepland met festivals en dit is onze enige in West-Vlaanderen”

Of ze naast de band ook zelf tijd hebben om te ontspannen. “Ja, die tijd maken we zeker”, zegt Mickael. “Doorheen het jaar zitten we vaak binnen in de studio om te werken aan onze muziek of met andere mensen aan muziek of aan films. En in de zomer proberen we dan net zoals iedereen anders zoveel mogelijk buiten te zitten en te genieten van het goede weer. Vorig jaar is ons dat niet helemaal gelukt”, lacht hij. “Maar dit jaar gaan we ervoor.”

Zelf feesten

“Voor mij is het nog altijd een beetje stress hebben”, geeft Bert eerlijk toe. “Na zoveel jaren wen je daaraan. Maar toch vlak voor je hop het podium gaat voel je toch nog altijd een gezonde portie stress. Na het optreden is dat dan een en al adrenaline om door te knallen.”

“Na een concert zit je vol adrenaline, dan is het leuk dat je niet de laatste ent en nog kunt meefeesten”

“Daarom is het leuk dat we deze keer niet de laatste zijn om op te treden”, valt Dave tussen. “Na een concert zit je vol goesting en wil je nog doorgaan, maar ja dan gaat het publiek net naar huis en begint de organisatie op te ruimen voor de volgende dag. Dat is ook logisch natuurlijk, maar nu kunnen we erna nog even van de muziek genieten en mee feesten met onze familie. Want we gaan wel graag naar andere artiesten kijken, maar voor een optreden kan je nooit echt volledig ontspannen zijn.”

“Het is wel leuk om andere artiesten aan het werk te zien. Eigenlijk kunnen we ook zonder problemen in het publiek. Mensen zijn altijd lief en begripvol tegen ons, dat stoort ons helemaal niet, maar erna is inderdaad beter”, besluit Mickael.