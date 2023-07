BEKIJK – Opblaasgiraf trekt aandacht van Merol op Cactusfestival: “Merol, die een serenade voor me zingt op mijn vrijgezellen, heerlijk”

De Nederlandse zangeres Merol dook tijdens haar optreden op Cactusfestival in Brugge even in het publiek en zong er samen met een opblaasgiraf het lied “Mannen met gevoel”. Yorick Vanhoeymissen, afkomstig uit Puurs bij Antwerpen, die in de opblaas giraf zat kon haar aandacht trekken met het bordje “Mag ik je gibaffen?”, een woordspeling op haar grote hit “Hou je bek en bef me”. “Een serenade en knuffel krijgen van Merol op mijn vrijgezellen, dat is echt heerlijk”, reageerde Yorick.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Yorick Vanhoeymissen, afkomstig uit Puurs bij Antwerpen, werd dit weekend nietsvermoedend door zijn vrienden meegenomen naar Cactusfestival in Brugge voor een speciale vrijgezellen. “Deze outfit van een opblaasgiraf heb ik aan het begin van het weekend al gekregen. Het is eigenlijk een grapje, omdat ik mijn lief ten huwelijk wilde vragen op reis in Zuid-Afrika als we giraffen zagen. Maar dat heeft echt eeuwen geduurd”, lacht hij.

De vrienden van Yorick hadden hem in een opblaaskostuum van een giraf gestoken als opdracht voor zijn vrijgezellen. © gf

De vrienden van Yorick zijn verkleed als medewerkers van ‘Zoo Oppuers’. “Vrijdag werd ik opgepikt in een soort beestenkar en zo naar het station gebracht. Met de trein zijn we dan afgereisd naar Brugge. Zaterdag is de enige dag, dat we naar het Cactusfestival komen. Maar dit alles was een complete verrassing voor mij. Het is nu de tweede keer dat ik naar Cactus kom.”

Bordje voor Merol

Vlak voor het optreden kreeg Yorick de ingeving om een bordje te maken voor Merol. “Natuurlijk ben ik fan van haar, net zoals iedereen denk ik. We waren eigenlijk net iets aan het eten, toen we op het idee kwamen van gibaffen. Dankzij de medewerkers aan de drankbonnetjes hebben we nog aan wat karton en een stift kunnen geraken om het bord te maken.”

“Het idee was echt heel last minute, gelukkig konden de medewerkers ons nog helpen aan een stift en karton”

Merol vertelde halfweg haar optreden net aan het publiek over het verschil tussen mannen en vrouwen. Toen zag ze plots het bordje met “Mag ik je gibaffen” van Yorick. “Ik vind het heerlijk als mannen gevoelig zijn en dingen echt aan je vragen”, reageerde Merol, waarop ze haar lied “Mannen met Gevoel” begon te zingen.

Tijdens het optreden besloot Merol om in het publiek te springen en de opblaasgiraf, Yorick opzoeken. Samen met hem zong ze het lied en daarna gaf ze hem een knuffel. “Dit opblaaskostuum is verschrikkelijk warm, dus dit is echt een sauna. Gelukkig zal Merol waarschijnlijk niet veel van mijn zweet gemerkt hebben, want zelf was ze ook heel erg aan het zweten van zoveel te dansen in deze hitte”, lacht Yorick. “Jij bent echt een man met gevoel”, riep Merol nog naar Yorick toen ze terug op het podium klom.

(lees verder onder de foto)

Een van de andere bezoekers is verkleed als Cactus, wilde op de foto met de opblaasgiraf. © gf

Gigantisch kostuum

De opdrachten voor de vrijgezellen van Yorick zitten er nog niet op voor vandaag. “Het bordje voor Merol vond ik leuk en wilde ik vooral zelf doen. Vandaag moet ik nog de rest van de avond dit kostuum dragen. Je kan er absoluut niet naast kijken, letterlijk en figuurlijk. De mensen, die achter ons groepje stonden vonden het behoorlijk vervelend, want door de lange nek en het uitstekende achterste konden ze het niet zo goed zien”, gaat Yorick verder. “Een van hen probeerde zelfs de ventilator om het kostuum op te blazen kapot te prutsen”, vullen de vrienden van Yorick aan.

“De ultieme opdracht voor vandaag is om als giraf op het podium te geraken”

Maar de ultieme opdracht voor Yorick vanavond is nog heel wat groter. “Eigenlijk moet ik om helemaal te slagen op de opdrachten van mijn vrijgezellen vanavond op het podium geraken. Gisteren met Goldband was dat misschien iets gemakkelijker geweest, want toen kwamen er veel mensen op het podium. Maar ik ga er zeker mijn best voor doen tijdens Madrugada, want zij zijn een van mijn favoriete artiesten. Het is dus ook mooi meegenomen dat ik ze dit weekend live aan het werk zal kunnen zien.”