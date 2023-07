‘In Het Wiel van Het Ventiel’ dag twee: fietstochten, familietocht en optredens

In Het Wiel van Het Ventiel mikte op 2.000 sportievelingen om (jong)dementie in de kijker te zetten, en dat werd ook gehaald. Zaterdag was al een topdag en ook vandaag was het top met enkele fietstochten, een familietocht en optredens van onder meer Wim Opbrouck. Er werd ook een kunstwerk gemaakt in klei.

Het Ventiel vzw organiseerde tijdens het weekend van 8 en 9 juli ‘In Het Wiel van Het Ventiel’, om personen met (jong)dementie een hart onder de riem te steken. Het evenement omvat uitgestippelde fietst- en wandeltochten, en een koninginnenrit van 128 kilometer.

Er waren ook optredens van onder meer Wim Opbrouck, Rick de Leeuw en Jan Hautekiet, Bart Herman en Herbert Verhaeghe. Er werd ook aan de gezinnen gedacht met een gezinsfietstocht van 15 kilometer en ter plaatse was er kindergrime, ballonplooien, stoepkrijttekenen en veel ambiance.

(Jong)dementie onder de aandacht

Naast het fietsen werd ook volop ingezet om de problematiek rond (jong)dementie onder de aandacht te brengen. “We merken nog altijd dat er een taboe rust op dementie in het algemeen en jongdementie in het bijzonder. Veel mensen weten niet precies hoe ze daarmee om moeten gaan. We willen de aandoening blijvend in de kijker zetten en het taboe samen doorbreken. We ondervinden dat dit nog steeds nodig is”, zegt Gudrun Callewaert, initiatiefneemster en trekker van Het Ventiel. Zo bracht Het Bataljong Radio Loteling met boeiende gesprekken met mensen met jongdementie, mantelzorgers en buddy’s met tussendoor liveoptredens.

“Via een simulator ondervinden hoe iemand met (jong)dementie de wereld ervaart, is best heftig”

Er waren ook infosessies over jongdementie en simulaties door Vr-Loft uit Ingelmunster. Zij boden iedereen de kans om aan den lijve te ondervinden hoe mensen met (jong)dementie de wereld ervaren. “Vaak confronterend, maar heel verrijkend”, aldus Gudrun, wiens echtgenoot Patrick jongedementie heeft.

Charlotte D. (24) uit Bissegem trok haar stoute schoenen aan en werd een ervaring rijker. “Ik had vooraf geen idee wat ik moest verwachten. Het voelt vooral onwennig aan als je geconfronteerd wordt met hun denkwereld, hun manier van denken en van doen en laten. Via een simulator ondervinden hoe iemand met (jong)dementie de wereld ervaart, is best heftig.”

Een nieuwe uitdaging: een kunstwerk in klei maken

Met Het Ventiel zet men mensen met jongdementie in hun kracht en gaat met hen op zoek naar nieuwe uitdagingen om creatief te blijven werken. “Onze meer dan 150 leden die bij Het Ventiel aangesloten zijn, hebben hun kunstatelier met verrassende, unieke werken. Dit jaar wilden we elke bezoeker uitdagen om samen te werken aan een kunstwerk in klei Alle onderdeeltjes worden samengebracht. Dat kunstwerk krijgt later een permanente plaats in het stadhuis van Kortrijk”, aldus Gudrun.

Schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit) en muzikant en gastheer Wim Opbrouck gaven het goede voorbeeld en boetseerden een stukje met klei. “Het toont gemakkelijk, maar het is het niet. Ik doe mijn best”, aldus de schepen, aangemoedigd door Wim. “Met dit evenement hebben we de ideale mix gevonden tussen sporten en beleving mét aandacht voor jongdementie”, besluit voorzitter Gudrun Callewaert.