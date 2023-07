Derde editie van fietsevent ‘In Het Wiel van Het Ventiel’ op gang getrapt in Kortrijk: “Bewustzijn creëren rond jongdementie”

Dit weekend, zaterdag 8 en zondag 9 juli, vindt op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk de derde editie plaats van ‘In het Wiel van Het Ventiel’, een fietsevent met animatie. De opbrengst gaat naar Het Ventiel, een organisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie. “Het is ook de bedoeling om op het event zelf bewustzijn te creëren rond de aandoening”, zegt Gudrun Callewaert van Het Ventiel.

Voor de fietsers zijn er vijf uitgepijlde ritten, van 15 km tot 128 km, die ook via GPX te volgen zijn. “Zowel de getrainde fietser als de onervaren fietser komt aan zijn trekken. Vorig jaar bereikten we zo’n 2.000 fietsers die op die manier ook in contact kwamen met de problematiek. Zaterdagmorgen waren er al meer dan 700 voorafinschrijvingen. We zullen vandaag zeker 1.000 fietsers mogen verwelkomen. Traditioneel komen in de namiddag ook families opdagen die er een fietsuitstap van maken”, duidt voorzitter Gudrun Callewaert van Het Ventiel.

Beleving

Bij Het Ventiel zetten ze ook dit jaar weer in op beleving. Zo laten ze de mensen zelf ervaren hoe jongdementie voelt, hoe mensen met jondementie dingen ervaren, zien en beleven. “Met een VR-bril maak je een virtuele wandeling, bezoek je een supermarkt, door de ogen van iemand met (jong)dementie. Het is redelijk confronterend, maar verrijkend en verhelderend. Zo begrijp je beter hoe mensen met jongdementie reageren en in het leven staan. Er is nog veel onwetendheid rond (jong)dementie waardoor er ook vaak onbegrip is. Zo willen we dit doorbreken.”

Op zondag om 10.30 uur is er een rit met de medewerkers van Restaurant Misverstand en om 14 uur start de familierit met de mensen van Het Ventiel. “Onder meer Wim Opbrouck, Bart Herman, Rick de Leeuw en Jan Hautekiet komen optreden. Er is daarnaast ook het hele weekend Radio Loteling door Het Bataljong met boeiende gesprekken, interviews en veel ambiance met een livestream voor de mensen thuis.”