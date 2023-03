Festival Dranouter lost nieuwe namen: de beste folkbands van over het kanaal

De line-up van Festival Dranouter 2023 krijgt versterking, met de beste folkbands uit het Verenigd Koninkrijk. Bij de eerste lading namen van het festival op 4, 5 en 6 augustus zaten al grote namen zoals Bazart, Warhaus, Merol en Jonathan Jeremiah. Daar komen nu ‘Britain’s finest folkies’ bij, zoals Ukulele Death Squad.

Met Focus UK zet Festival Dranouter in 2023 opnieuw de traditionele muziek van één Europese regio centraal. Komende zomer ontdekken meer dan 50.000 Festival Dranouter-gangers hoe de Britse folkscene er de dag van vandaag uitziet. Van de punk ukuleles van Ukulele Death Squad tot LGBTQ+-activiste Grace Petrie of de housefolk van Valtos.

Het Ukulele Death Squad is de gevaarlijkste ukuleleband ter wereld! Deze zevenkoppige folkband mengt ‘hardcore’ ukulele met dreunende beats, een dikke laag humor en sensuele saxofoon.

‘World folk’ met een verbluffende virtuositeit, dat is Dallahan! Tijdens hun wervelende live shows nemen ze je mee op een muzikale trip. Van Schotland en Ierland tot de Balkan en Noord-Amerika.

Noble Jacks, met de viool in de hoofdrol, zorgt ervoor dat het dak eraf gaat. Met hun voetstampende, lekkere powerfolk toveren ze de Chateau ongetwijfeld om tot een Ierse pub.

In 2022 vierde Eliza Carthy de 30ste verjaardag van haar carrière. Eliza Carthy is een van de belangrijkste gezichten in de Britse trad scene. Ze put uit angelsaksische traditionele muziek, maar bepaalt zelf welke draai ze eraan geeft.

Grace Petrie is niet alleen een van de invloedrijkste songwriters in het Verenigd Koninkrijk. Ze is protestzangeres, LGBTQ+ activiste, publiekslieveling, folkster. Weetje: ook Millie Bobby Brown (Stranger Things) is fan.

Op hun intense liveshows maakt Stick In The Wheel een rauwe mix van folk, synths, spoken word, ‘gitaar fuzz’ en een tikkeltje punk. Ze zouden perfect op de soundtrack van Peaky Blinders passen.

Will Pound en Jenn Butterworth zijn echte muzikale virtuozen! Een video van een van hun indrukwekkende jamsessies veroverde in een mum van tijd het internet.

Valtos gaat voluit voor elektro met een touch van trad: live viool en betoverend gezang in het Engels en Gaelic. Hun titelloze debuutalbum zorgde kort na de release al voor meer dan 100.000 (!) streams.

Rob Heron & The Tea Pad Orchestra trekken al meer dan tien jaar een muzikale thee van blues country, rock & roll en soul. De band haalt inspiratie uit Amerikaanse muziek uit het begin van de 20e eeuw en voegt er vlijmscherpe solo’s aan toe.