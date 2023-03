Festival Dranouter lost eerste namen: Warhaus, Bazart, Merol en Jonathan Jeremiah op affiche

Festival Dranouter laat een eerste lading namen op je los voor de 49ste editie, die dit jaar plaatsvindt op 4, 5 en 6 augustus: Warhaus, Bazart, Merol, Mascarimiri, Jungle By Night, Jonathan Jeremiah en Hoven Droven.

Festival Dranouter kiest dus weer voor een mix van Belgische bands, internationale hoogvliegers en beloftevolle (folk)bands. Het concept slaat aan, dat bewees Festival Dranouter 2022 al. Toen verwelkomde het kleine dorpje aan de voet van de Kemmelberg 51.000 festivalgangers, en waren voor het eerst zowel weekendtickets, tweedaagse tickets én zaterdag- en zondagtickets uitverkocht.

Belgisch talent

De Belgische band Bazart heeft geen introductie nodig en klimt steeds naar de top van de Belpop charts met hits als ‘Goud’. Live bouwden ze een ijzersterke reputatie op met meerdere uitverkochte Sportpaleis shows, een reeks uitverkochte Ancienne Belgiques en opvallende passages op de grootste festivals.

Met zijn nieuwste album ‘Ha Ha Heartbreak’ (2022) toont Maarten Devoldere (Balthazar) opnieuw zijn grote klasse als Warhaus.

Merol zal ook op Dranouter harten veroveren. © JAMES ARTHUR GEKIERE BELGA

Op de grens tussen geniaal en grotesk weet Merol met haar catchy Nederlandstalige pop, cheeky teksten, pompende jaren 80 synths en een gezonde dosis humor en zelfspot ieders hart te veroveren. Bewijs? Hits als ‘Hou Je Bek en Bef Me’, ‘Kerst Met De Fam’ en ‘Vol’.

De Brits/Ierse singer-songwriter Jonathan Jeremiah is een soloartiest in de ware zin van het woord. Als ‘loner’ vertaalt hij zijn visie in muziek, met observaties als verhalen en een heerlijk vermoeide stem als warm kacheltje.

Hoven Droven, dat is Zweedse folk. © gf

Op Dranouter moet er ook plaats zijn voor folk. De mannen van Hoven Droven ontmoetten elkaar op de Zweedse Birka Folk High School in 1989. Onmiddellijk kreeg hun karakteristieke geluid vorm: de aanstekelijke mix van traditionele Zweedse folk, percussieve uitspattingen en felle gitaren.

De laatste naam is Jungle By Night, een band die draait rond blazers, beats en percussie. De creativiteit spat er vanaf met een spannende mix tussen dance, jazz, funk, disco, al gooien ze evengoed psychedelische, elektronische of hiphopinvloeden in hun lekkere cocktail.

Binnenkort volgt een nieuwe lading namen.