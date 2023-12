Opnieuw drie honden aangespoeld aan de kust: Politie Oostende herhaalt oproep naar getuigen, eerste tip is ondertussen al binnen

De voorbije dagen zijn opnieuw drie kadavers van honden aangespoeld: twee in Oostende en eentje in Nieuwpoort. Nadat er zo’n maand geleden ook al eens drie soortgelijke kadavers via zee op het strand van Oosteroever belandden, doet Politie Oostende een nieuwe oproep naar getuigen. Vrijdagochtend leverde die oproep al een eerste tip op.

Even terug in de tijd. Op 6 december verspreidde Politie Oostende een persbericht nadat er drie hondenkadavers waren aangespoeld op Oosteroever, in de zone tussen de Oostelijke Strekdam en Fort Napoleon. De lichamen strandden respectievelijk in de periode tussen 13 en 19 november, op 21 november en op 2 december. Het ging telkens om vrij jonge dieren van een gelijkaardig ras die niet gechipt waren.

Onlangs spoelden nog eens drie hondenkadavers aan. Eentje daarvan werd op 17 december aangetroffen op het strand in Nieuwpoort-Bad, ter hoogte van het centrum. Een ander restant spoelde aan op 18 december langs de Sir Winston Churchillkaan in Oostende, vlakbij de gebouwen van DAB Vloot. En op woensdag 27 december, tot slot, kwam nog een laatste hondenkadaver aan het licht langs de Halve Maandijk, tussen het herdenkingsmonument HMS Vindictive en de Oostelijke Strekdam – opnieuw Oosteroever, dus. Ook bij deze drie recente vondsten gaat het om ogenschijnlijke jonge dieren van vermoedelijk hetzelfde ras en wederom zijn ze niet gechipt. Net als bij de eerste drie vondsten was de vacht van de dieren al voor een stuk ontbonden door toedoen van het water.

Nieuwe oproep naar getuigen

Politie Oostende blijft deze voorvallen onderzoeken en houdt alle mogelijke pistes open. Al is het wel opvallend dat nu al zes ongechipte honden van vermoedelijk hetzelfde ras en dito leeftijdsgroep zijn aangespoeld, zonder dat iemand melding maakt van een vermist huisdier. Om het onderzoek verder te helpen, doet de gespecialiseerde dienst Omgevingshandhaving een nieuwe oproep naar mogelijke getuigen en tipgevers om deze zaak op te helderen. Een oproep begin deze maand leverde geen bruikbare tips op, maar Politie Oostende behoudt de hoop op een doorbraak.

Eerste tip

Nog geen dag later stroomt er al een eerste tip binnen van een alerte burger. Die trof donderdag op het strand van Oostduinkerke, nabij sportclub SYCOD en de Alfred Devoslaan, nog een hondenkadaver aan. Nietsvermoedend en met goede bedoelingen ruimde de wandelaar de restanten op en bracht die naar een vuilnisbak. Na verschillende nieuwsberichten in media donderdagmiddag en -avond nam de wandelaar vrijdagmorgen alsnog contact op met Politie Oostende.

Van het opgeruimde kadaver was intussen geen spoor meer – de betreffende vuilnisbak werd al geleegd – maar de beschrijving van het hondenkadaver volgt die van de eerdere vaststellingen. Dit zou dan ook het zevende stoffelijk overschot zijn in zowat anderhalve maand tijd.

Politie Oostende neemt deze informatie mee in het onderzoek en blijft alle nuttige tips verzamelen. Wie zelf info wil delen, mag mailen naar pz.oostende.omgevingshandhaving@police.belgium.eu.