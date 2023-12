Politie Oostende lanceert oproep naar getuigen nadat al drie dode honden aanspoelen

Op korte tijd werd de politie van Oostende gecontacteerd voor aangespoelde kadavers aan de waterlijn in de buurt van de Spinoladijk.

Het gaat intussen om drie aangespoelde dode honden. Het eerste hondje werd tussen 13 en 19 november gevonden, het tweede hondje op 21 november en een derde hond op 2 december. De kadavers werden telkens aan de waterlijn op het strand gevonden. De politie van Oostende wil niets aan het toeval overlaten en onderzoekt de zaak.

Oproep

Het korps roept daarom op of er burgers zijn die iets gezien hebben of verdachte gedragingen hebben opgemerkt. Alle informatie kan bezorgd worden aan de dienst omgevingshandhaving, die het dossier nauwgezet opvolgt en dit via het e-mailadres pz.oostende.omgevingshandhaving@police.belgium.eu.