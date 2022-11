Mama van vermoorde Maud en Ona reageert voor het eerst: “Het verdriet is niet te beschrijven”

De moeder van Maud (8) en Ona (5), de twee meisjes die afgelopen woensdag werden vermoord door hun vader Chris V. (44) in Waardamme, reageert voor het eerst op wat er gebeurd is. Dat doet ze via een schriftelijke verklaring van haar advocaat Patricia Scheirlynck. “Het leed dat hen wordt aangedaan, is onmenselijk.”

Zelf het woord nemen, daar is de mama van Maud (8) en Ona (5) nog niet klaar voor. Haar twee dochtertjes werden woensdag op de boerderij van hun vader Chris V. in Waardamme vermoord.

“Het verdriet en de pijn die mijn cliënte en haar familie nu voelen, is met geen pen te beschrijven”, zegt Patricia Scheirlynck, advocaat van de mama, in een schriftelijke reactie.

“Het leed dat hen wordt aangedaan, is onmenselijk. Mijn cliënte was in een echtscheiding verwikkeld die een normaal procedureverloop kende. Van een vechtscheiding was geen sprake, aangezien de man met de echtscheiding had ingestemd. Mijn cliënte heeft haar man nooit het contact met de kinderen ontzegd.”

Bedreigingen

“Twee dagen voor de gruwelijke feiten werd aan de familierechter gevraagd om het toen geldende beperkt omgangsrecht vooralsnog te behouden, gezien de recente ernstige bedreigingen die hij had geuit en waarvoor mijn cliënte reeds eerder aangifte had gedaan. De zaak werd daartoe twee weken uitgesteld. In afwachting daarvan waren de kinderen elke woensdagnamiddag en een op de twee weekends bij hun vader.”

De boerderij waar het drama zich afgelopen woensdag afspeelde. © Geert Stubbe

Patricia Scheirlynck zegt dat haar cliënte en familie een zwaar rouwproces tegemoet gaan. “We hopen dat hun wens gerespecteerd wordt om de komende dagen in alle rust en sereniteit afscheid te kunnen nemen van hun twee lieve meisjes. Mijn cliënte wordt met de grootste liefde, troost en warmte omringd door haar dichte familie.”

Dinsdag moet Chris V. voor de raadkamer verschijnen. Die zal over zijn verdere aanhouding beslissen.