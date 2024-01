Halfbroer zal drie jonge kinderen opvangen na familiedrama in Waregem

De drie jonge kinderen van Stephanie D. (43) en Mathias D. (44) zullen worden opgevangen door de 20-jarige zoon van Stephanie uit een eerste relatie. Stephanie D. werd afgelopen woensdag met messteken om het leven gebracht door haar man Mathias D. die in de cel zit.

Op woensdag 3 januari snelden de hulpdiensten naar wellnesscentrum Steam-Wellness langs de Zultseweg in Waregem. Een buurvrouw had geschreeuw gehoord uit het huis. De politie kwam met getrokken wapen ter plaatse en buren hoorden hen de naam van Mathias D. schreeuwen. Kort nadien kwam ook de brandweer massaal ter plaatse. Later zou blijken dat D. zijn echtgenote gedood had met een mes en haar auto in brand gestoken had.

Drie kinderen

De auto stond in de garage dus de brand dreigde zich te verspreiden over de hele woning. Daar waren op dat moment nog de drie kinderen die Stephanie en Mathias samen kregen aanwezig. Het gaat om drie zoontjes tussen zeven en elf jaar oud. De brandweer moest de garagepoort openbreken om hen te bevrijden uit de brand. Buurtbewoners zagen hoe de politie hun vader afvoerde in handboeien en nadien ook de kinderen in veiligheid bracht.

Emotionele impact

Ze werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht maar waren fysiek in orde. De emotionele impact van de feiten waarbij ze aanwezig waren, is nauwelijks in te schatten. De jeugdrechter vond het dan ook belangrijk dat de kinderen in een zo vertrouwd mogelijke omgeving opgevangen zouden worden.

Oudere zoon

Stephanie D. had nog een zoon uit een eerdere relatie die zich ondanks zijn jonge leeftijd opgaf om voor zijn halfbroertjes te zorgen. De jongeman woont nog thuis bij zijn vader, de ex-partner van Stephanie. Ze zullen wellicht samen in staan voor de zorg van de kinderen. Ze wensten niet te reageren op de situatie.

Een hoopje ellende

Mathias D. werd intussen aangehouden op verdenking van moord en opzettelijke brandstichting. Volgens zijn advocate Vallery Declercq is hij zelf het hart in van de feiten. “Hij kan zelf niet vatten dat er zich zo’n drama heeft afgespeeld, hij is een hoopje ellende”, aldus meester Declercq. “Zijn eerste bezorgdheid ging naar zijn kinderen, hij kan zich vinden in de regeling die de jeugdrechter getroffen heeft.”