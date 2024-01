Familiedrama in Waregem: man aangehouden nadat hij vrouw vermoordt en auto in brand steekt

Een 43-jarige uitbaatster van een wellnesscentrum in Waregem is woensdag met geweld om het leven gebracht. Haar 44-jarige partner werd opgepakt. Hij zou zijn vriendin hebben neergestoken en stak nadien haar auto in brand. Het motief is een groot vraagteken. Het koppel was veertien jaar samen en twee maanden eerder leek alles nog koek en ei.

De gruwelijke feiten werden opgemerkt door een buurvrouw die luid geschreeuw hoorde komen uit het wellnesscentrum langs de Zultseweg. Die snelden rond 14.30 uur ter plaatse. Aanvankelijk dacht de brandweer dat het om een autobrand ging, maar gaandeweg werd duidelijk wat voor drama zich had afgespeeld.

Messteken

De auto stond in de garage waardoor ook de rest van de woning in vlammen dreigde op te gaan. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar trof ook een zwaargewonde vrouw aan. Het ging om S.D. (43), de uitbaatster van het wellnesscentrum. Haar verwondingen waren echter niet afkomstig door de brand, maar door een mes.

Later zou blijken dat haar echtgenoot M.D. (44) haar had neergestoken. Volgens het parket had ze messteken over haar hele lichaam. De zwaargewonde vrouw probeerde daarna nog te vluchten met haar auto, maar D. stak de wagen in brand. De vrouw kon niet ontkomen en bezweek in de keuken aan haar verwondingen. De hulpdiensten brachten haar nog naar buiten, maar een reanimatiepoging was tevergeefs.

Tijdens de feiten waren de drie kinderen van het koppel aanwezig in de woning. De hulpdiensten moesten de deur openbreken om hen te bevrijden. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar stellen het goed.

Geen vuiltje aan de lucht

De grote vraag na het familiedrama is: waarom? Volgens buurtbewoners vormden S.D. en M.D. een nieuw samengesteld, maar perfect normaal gezin. Zij was afkomstig uit Avelgem en in een vorig leven nog politieagente, hij had een bedrijf in elektriciteitswerken. Ze hadden samen drie kinderen, M.D. had nog een zoon uit een eerdere relatie. Het gezin ging regelmatig op vakantie naar Tenerife waar ze een appartement hadden.

In 2021 begon S.D. een wellnesscentrum in de ruime gezinswoning op de hoek van de Zultseweg en de Staf Stientjeslaan. Ook deze zaak werd een succes. Alles leek het koppel voor de wind te gaan. Buurtbewoners herinneren zich nog hoe ze samen met hun drie kinderen vorig jaar Driekoningen kwamen zingen aan de deur en tegelijkertijd wat reclame maakten voor hun Steam-Wellness.

Verder onderzoek

Na de trieste feiten van woensdagmiddag kwamen het labo en een wetsdokter ter plaatse in de wellness om de nodige vaststellingen te doen. De omgeving was urenlang volledig afgesloten. M.D. werd ingerekend door de politie en diezelfde nacht nog ondervraagd. Het is nog niet duidelijk of hij de feiten bekend heeft.

De man is donderdag aangehouden voor moord en opzettelijke brandstichting in een bewoond huis. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. (JF/LVW)