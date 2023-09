Assisen Schlagermoord – Speurder op de rooster gelegd over onderzoek naar sms’en

Op het assisenproces over een roofmoord in oktober 2016 in Oostrozebeke zijn de getuigenverhoren afgerond. Onverwacht werd een speurder nog gehoord over het onderzoek van de gsm van de partner van Pedro Bouckaert (49). Charlotte V. hield vol dat de berichten in de nacht van de feiten niet relevant waren en daarom niet in het dossier terechtkwamen.

Bij de start van de zitting stelde voorzitter Antoon Boyen nog enkele korte vragen aan Christelle Vercaemst (52). Zijn aandacht werd echter getrokken door haar dochter Melissa Torck (27), die naast haar onophoudelijk zat te huilen. De voorzitter moest meermaals vragen wat er precies aan de hand was. “Ik heb gewoon niet goed geslapen en mijn buik doet ook pijn. Ik schiet gewoon wakker, van die beelden die ik gezien heb”, klonk het uiteindelijk. Meer wilde ze daar niet over kwijt. “Dat is vreselijk. Maar ik vrees spijtig genoeg dat je dat nog een tijdje gaat zien”, reageerde de voorzitter.

Lief, eerlijk en goede stielman

Hans L. verklaarde dat hij Pedro Bouckaert (49) enkele jaren geleden leerde kennen in zijn horecazaak. “In mijn ogen is hij een lieve man. Je mag hem alles vragen. Hij zal direct helpen.” De beschuldigde is ook bevriend met zanger Michael Lanzo, de zoon van de getuige. “Pedro kwam regelmatig kijken en is ook fan geworden van Michael en is dan regelmatig mee geweest naar optredens. Als hij beschikbaar was, stelde hij voor om mee te gaan als chauffeur. Want als je anders om 2 of 3 uur ‘s nachts alleen moet terugkeren van Limburg.”

Ook de huisarts van Bouckaert kwam aan het woord. “De probleemstelling is een beetje veranderd de laatste jaren, voornamelijk dan met betrekking tot de rechtszaak eigenlijk. Er zijn psychische klachten bijgekomen, zoals stress en paniekstoornissen.” De beschuldigde werd daardoor zelfs een paar keer in het ziekenhuis opgenomen. Op vraag van de verdediging omschreef dokter Benjamin D. zijn patiënt ook als een eerlijke man. “Ik heb nooit het gevoel gehad dat Pedro ooit gelogen heeft over bepaalde toestanden.”

Door zijn vrienden werd Pedro Bouckaert bestempeld als een harde werker en een goede stielman. “Hij moet wel een goede schilder zijn, want hij is nog naar Saint-Tropez en Parijs moeten gaan om te werken”, verklaarde Didier C. Van enige agressie had de getuige ook nooit iets gemerkt. “Het is een crème van een gast. Hij staat altijd voor iedereen klaar. Ik heb zelf gesukkeld met mijn gezondheid. Eén telefoontje en hij was er om te helpen.” Francky S. merkte wel dat het nakende proces woog op de beschuldigde. “Ik denk dat zijn leven op dit ogenblik verwoest is erdoor. Ik denk dat hij door heel die zaak ook veel klanten verloren is.”

Zoals gebruikelijk kwamen de speurders nog het moraliteitsonderzoek toelichten, maar dat werd slechts beperkt uitgevoerd. Dirk A. deed bijvoorbeeld enkel een gezinsenquête van de familie Torck. “Een moraliteitsonderzoek is niet uitgevoerd, om de eenvoudige reden dat ik geen opdracht gekregen heb van de onderzoeksrechter. Zijn stelling was dat er geen sprake was van assisen”, klonk het. De feiten speelden zich af in een periode dat alle misdaden gecorrectionaliseerd konden worden, maar dat werd teruggedraaid door het Grondwettelijk Hof.

Sms’en

Ten slotte werd Charlotte V. nog gehoord over de uitlezing van de gsm van de partner van Bouckaert. De speurder was toevallig aanwezig en werd op vraag van de verdediging prompt uit de zaal geplukt om te getuigen. “Ik herinner mij niets. Als u wenst dat ik vragen beantwoord, zou ik toch de tijd willen krijgen om alles door te lezen”, klonk het in eerste instantie.

Na een kwartiertje voorbereiding liet ze zich toch verhoren door voorzitter Antoon Boyen, die zich afvroeg waarom de sms’en uit de nacht van de feiten niet aan het dossier gevoegd werden. “De communicaties waren op het moment van uitlezing niet relevant. Die ruzie wijst ook niet aan of ze thuis waren of niet.” De voorzitter merkte op dat een ruzie over een gebrek aan affectie enkele uren na een vermeende betrokkenheid bij een roofmoord toch opvallend zou zijn. “Oké, ze moesten misschien bij het verhoor gestoken zijn. Maar er is niets moedwillig achtergehouden”, klonk het na enig aandringen.

De speurders stelden op basis van mastonderzoek dat Pedro Bouckaert op dat moment niet thuis was, al blijft hij dat ontkennen. “Ik denk dat we dan beter onze kepie aan de haak hangen als wij ons niet meer kunnen baseren op de technische gegevens”, beet V. van zich af. Meester Filip De Reuse, de raadsman van Bouckaert, probeerde ook nog zijn gram te halen door een passage uit het verhoor van de partner van zijn cliënt voor te lezen. “Die sms’en zijn van een ongeruste vriendin die zich afvroeg waar haar vriend bleef”, klonk het toen ten onrechte.