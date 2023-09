Assisen Schlagermoord – Partner van Bouckaert ontkent dat kluis bij hen werd geopend

Op het assisenproces over een roofmoord in Oostrozebeke heeft de partner van Pedro Bouckaert (49) haar getuigenis afgelegd. Peggy C. hield vol dat de gestolen kluis nooit bij hen is geweest. De familie Torck beweert echter dat de kluis door Bouckaert werd geopend en dat de inhoud vervolgens werd verdeeld.

Pedro Bouckaert werd de avond van 27 oktober 2016 opgebeld door Nico Torck (44). “Pedro zei dat hij iets kwam verbranden, dat wist ik dus wel. Ik heb daar niets op gezegd, want onze relatie was nog niet optimaal en het was mijn huis niet. Maar ik blijf erbij dat ik geen weet heb van een kluis.” Voorzitter Antoon Boyen vroeg zich af waarom de familie dat dan wel blijft beweren. “Ik weet het zelf niet waarom die mensen liegen. Ik kan er echt geen antwoord op geven. Ik heb deze week zoveel leugens gehoord.”

De speurders vermoeden dat Bouckaert de lege kluis die nacht nog ergens ging dumpen. Dinsdag doken echter berichten op die aantoonden dat de beschuldigde wellicht toch thuis was. “We kregen ruzie in de slaapkamer. Ik ben terug naar beneden geweest en ik ben aan mijn serenade van sms’en begonnen.” Die ruzie binnen het koppel kwam pas tijdens het assisenproces echt naar voren in hun verklaringen. “Ik vond dat niet relevant. Moest de politie hun werk gedaan hebben en die sms’en in het dossier gestoken hebben, hadden jullie het wel geweten.”

Bijkomend onderzoek

Peggy C. deed tijdens het onderzoek trouwens wel meerdere nuttige suggesties voor bijkomend onderzoek, maar daar gingen de speurders niet op in. “We gingen hier niet zitten moest al dat onderzoek gebeurd zijn. Mijn vertrouwen in de politie is echt weg”, klonk het.

Ook op de dochter van Bouckaert weegt de hele zaak zwaar. “Ik heb het daar inderdaad wel moeilijk mee, maar professionele hulp is duur. Op de duur moet ik ook zelf een manier vinden om het te kunnen verwerken. Misschien zal dat lukken als het afgelopen is.” C. omschreef haar vader ook als een rustige, sociale man. “Mijn papa is een heel behulpzaam en vriendelijk iemand. Hij zou alles doen om mij gelukkig te maken.”

Het slachtoffer werd door zijn ex-partners neergezet als een vrek. “Ik moest altijd werken en was een beetje depressief. Ik zag het niet meer zitten en dacht dat het zijn schuld was”, verklaarde Martina D. waarom ze na achttien jaar huwelijk gescheiden waren. Later ging Roland Roelens zelfs aan de haal met 75.000 frank van het spaarboekje van zijn jongste dochter.

Volgens zijn ex-echtgenote pakte het slachtoffer wel graag uit met zijn centen. “Als er dan mensen rond u dat horen, word je een prooi voor sommige mensen. Een man alleen met geld en bezittingen en stoefen… Toen ik de foto in de gazet zag, wist ik direct dat hij daar geen vrienden mee kon zijn.” Ten slotte wees D. ook nog op de gevolgen voor haar kinderen. Haar oudste dochter overleed kort na de preliminaire zitting. “En mijn zoon is moeten voortgaan, hij kan het niet aan van hier te zitten. Voor mij is het ook moeilijk dat mijn kinderen zo moeten afzien.”

Miljoenen

Christiana B. was later ook enkele jaren samen met Roelens. “Maar dat was eigenlijk een grote mislukking. Een periode in mijn leven die ik eigenlijk gewist heb.” Het slachtoffer kon volgens zijn ex-partner behulpzaam zijn, maar zeker niet op financieel vlak. “Hij had nooit genoeg geld. Ik moest alles van mijn spaarboek halen en heb daar toch een paar miljoentjes ingestoken.” De voorzitter wierp op dat Roelens wel heel wat cadeautjes gaf aan Melissa Torck (27). “Dat kan ik moeilijk begrijpen, maar een mens kan evolueren. Mij heeft hij in ieder nooit getrakteerd op een etentje of een ijsje. Zelfs geen watertje”, reageerde de getuige.

Volgens een nicht ging Roland Roelens op een correcte manier met geld om. Tijdens de bankencrisis zou hij veel schrik gehad hebben om al zijn geld te verliezen. “Ik hoorde van mijn tante dat hij wel een zuinig persoon was. En dat hij graag naar muziek luisterde en ook graag naar rommelmarkten ging”, vertelde Jeannette D.

Ten slotte kwam ook de familie van Christelle Vercaemst (52) aan het woord. Een schoonzus noemde haar ronduit arrogant en onbetrouwbaar. Ondanks dat ze amper contact hadden, ving Fedra T. Melissa Torck (27) en later Christelle Vercaemst op na hun vrijlating. “Mijn man en ik hebben gezorgd dat ze een mooie bewoonbare woning hadden.” Het kwam echter snel tot een conflict over het beheer van Melissa haar financiën. “Het is met Christelle allemaal in de verkeerde richting gelopen, met haar vriend die ze nu heeft”, verwees ze naar haar relatie met een roofmoordenaar.

Ook met haar zus Mieke had de beschuldigde ongeveer twintig jaar lang geen contact. “Haar man Nico had ervoor gezorgd dat mijn man zijn werk kwijtgeraakt was. Hij was aan de baas gaan zeggen dat mijn man gedronken had, maar dat was niet waar.” Na de dood van Nico Torck (44) ging Mieke Vercaemst haar zus wel opzoeken in de gevangenis. “Het blijft toch nog altijd mijn zus. Ik vind het spijtig dat ze weer zo iemand genomen heeft.”

Pascal Vercaemst herinnerde zich ook nog hoe hij door zijn toenmalige schoonbroer letterlijk aan de deur werd gezet, waardoor ze ruim vijftien jaar geen contact hadden. “Als we hen tegenkwamen, begon Nico te roepen en te tieren naar mij. Ik weet niet waarom. Hij zei dat hij me de kop ging inslaan.” Christelle Vercaemst mocht volgens haar broer ook niet werken van haar echtgenoot. “Hij was de baas in huis. De kinderen moesten ook alles doen wat hij zei.”