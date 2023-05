Assisen Kortrijkse Kasteelmoord – Samenvatting dag drie: getuigen niet mals voor Tom Debaillie

Op de derde dag van het assisenproces tegen Tom Debaillie (59) hebben de getuigen geen fraai beeld geschetst van de beschuldigde. Vooral de dochters van het slachtoffer Frans Debaillie (90) haalden zwaar uit naar hun broer. De Kortrijkzaan kwam meermaals gewelddadig uit de hoek.

Dinsdagochtend getuigde de gerechtspsychiater al dat Tom Debaillie een antisociale persoonlijkheid heeft. Volgens dokter Jan De Varé is er bovendien een hoog risico op nieuwe feiten. Daarbij werd onder andere verwezen naar het uitgebreide strafblad van de beschuldigde.

Geweld

De toenmalige huishoudster van het gezin verklaarde vervolgens dat Tom Debaillie zijn vader eerder al geslagen had. “Hij smeet zijn pa een keer tussen de wasmachine en de kachel en hij begon erop te slaan”, klonk het. Meerdere getuigen hadden ook de indruk dat het bejaarde slachtoffer niet goed verzorgd werd door zijn zoon. Daarom stelden ze indertijd voor om hem te laten verhuizen naar een assistentiewoning, maar dat werd afgeblokt door vader en zoon. Volgens het personeel van de residentie kwam de beschuldigde toen ook verbaal agressief en zelfs gewelddadig uit de hoek.

Terreurbewind

Ook twee dochters van Frans Debaillie schetsten een vernietigend beeld van hun broer. Ze stelden onder andere dat de beschuldigde al jaren de rekeningen van zijn vader plunderde. Het slachtoffer bleef in die laatste maanden van zijn leven wel volhouden dat er niets aan de hand was. “Dat is omdat hij in een terreurbewind leefde. Hij was zodanig bang dat hij alleen nog durfde ademen en jaknikken”, reageerde Roseline Debaillie.

Woensdag worden de getuigenverhoren afgerond.