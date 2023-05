Assisen Kortrijkse Kasteelmoord – Tom Debaillie schuldig aan oudermoord

Tom Debaillie (59) is door de volksjury schuldig bevonden aan oudermoord op Frans Debaillie (90). De beschuldigde bracht zijn vader in april 2020 op hun kasteel in Kortrijk met harde klappen en stampen om het leven. De verdediging had de feiten niet betwist.

Tom Debaillie verwittigde in de nacht van 4 op 5 april 2020 zelf de hulpdiensten. De beschuldigde verklaarde dat hij het levenloze lichaam van zijn vader had aangetroffen op de arduinen trap aan hun kasteel in Hoog Mosscher. In de woning ontdekte de politie echter meerdere bloedsporen, terwijl het ook leek alsof er pogingen gedaan waren om sporen op te kuisen.

Tijdens zijn eerste verhoren ontkende Tom Debaillie elke betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Meerdere getuigen verklaarden echter dat de gepensioneerde neus- keel- en oorarts al een tijdje verwaarloosd werd door zijn inwonende zoon. Bovendien stelde de partner van de beschuldigde die avond ruzie gehoord te hebben in het kasteel. Daarnaast bleek de voormalige wereldkampioen bodybuilding over een zwaar strafblad te beschikken, vooral voor geweldplegingen.

Uiteindelijk legde ‘Tom Spier’ in september 2020 toch bekentenissen af. Naar eigen zeggen ging de beschuldigde door het lint nadat het slachtoffer met een afstandsbediening een tik had gegeven aan de hond. Debaillie houdt wel vol dat hij zich enkel de eerste vuistslag kan herinneren. De wetsdokters stelden echter vast dat Frans Debaillie veel meer harde klappen en stampen op zijn hoofd en zijn romp moet gekregen hebben.

“Het staat vast dat de beschuldigde in de nacht van 4 op 5 april 2020 zijn vader heeft gedood door hem meermaals zware slagen aan het hoofd en op het lichaam toe te brengen”, klonk het in het arrest over de schuldvragen. Daarbij merkte voorzitter Antoon Boyen ook op dat Debaillie op dat moment volledig toerekeningsvatbaar was volgens de gerechtsdeskundigen.

Vervolgens werd in het arrest aangehaald dat bij het slachtoffer meer dan vijftig verwondingen werden toegebracht. Behalve een hele reeks kneuzingen liep Frans Debaillie ook breuken op aan de neus, het borstbeen, de wervelzuil, de onderkaak, het strottenhoofd en nagenoeg alle ribben. Het zware geweld zorgde ook voor verwondingen aan de lever, de milt en de rechterlong. “Het toebrengen van dergelijke verwondingen door het aanhoudend slaan en stampen kan voor elk redelijk mens geen andere bedoeling gehad hebben dan het slachtoffer te doden.”

Het hof en de juryleden stelden ook vast dat de feiten een tijdje geduurd moeten hebben. Tom Debaillie moet zijn vader vanuit diens relaxzetel ook over een afstand van twintig meter versleept hebben. “Zelfs na het dumpen van zijn vader heeft hij niets ondernomen om de hulpdiensten te verwittigen”, aldus voorzitter Antoon Boyen. De beschuldigde was niet zeker dat het slachtoffer overleden was, maar gaf zijn partner toch opdracht om eerst te poetsen.

De vermeende black-out van de beschuldigde werd als totaal ongeloofwaardig bestempeld. Ook alcohol en slaapmiddelen kunnen geen verklaring zijn voor dergelijk geheugenverlies. Debaillie had weliswaar 1,9 promille alcohol in zijn bloed, maar vertoonde geen uiterlijke tekenen van dronkenschap. Sowieso doet middelenmisbruik geen afbreuk aan de schuld van de Kortrijkzaan. “Hij wist immers al vele jaren dat drank problematisch was voor zijn zelfbeheersing.”

Ten slotte hechtte de volksjury ook geen geloof aan de vermeende aanleiding voor het geweld. “Die reden is zo banaal dat ze totaal ongeloofwaardig en onaannemelijk is om dergelijke uitbarsting van zwaar geweld tegen een weerloos hoogbejaard slachtoffer te kunnen verklaren.” De daden van Tom Debaillie werden in het arrest als onvoorstelbaar, zinloos en onmenselijk beschreven.

Vrijdagochtend om 9 uur starten de debatten over de strafmaat. Voor oudermoord riskeert Tom Debaillie levenslange opsluiting.