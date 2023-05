Assisen Kortrijkse Kasteelmoord – Slachtoffer kreeg eerder al klappen van zijn zoon

Op het assisenproces over de oudermoord op Frans Debaillie (90) hebben meerdere getuigen een vernietigend beeld van de beschuldigde geschetst. Volgens de toenmalige huishoudster van het gezin had Tom Debaillie (59) eerder al geweld gebruikt tegen zijn vader. Het slachtoffer maakte in zijn laatste maanden ook een verwaarloosde indruk.

“De dokter was echt een goeie baas voor mij”, verklaarde Marie-Jeanne D. “Mijn 70ste verjaardag heb ik zelfs met 40 mensen mogen vieren op het kasteel.” Frans Debaillie was volgens de huishoudster dan ook heel fier op zijn kasteel. “De dokter gaf graag feestjes en hij had heel graag dat er bezoek kwam. Maar toen Tom daar is komen wonen, is het allemaal afgeschaft. Geen feestjes, geen bezoek.”

Op aandringen van de beschuldigde zelf, gaf D. wel toe dat hij in het begin goed voor zijn vader had gezorgd. “Maar na een maand of twee is hij zijn pa beginnen te pesten. Hij begon dan ook Hitlermuziek op te zetten. Hij smeet zijn pa een keer tussen de wasmachine en de kachel en hij begon erop te slaan.” De getuige probeerde toen nog tussenbeide te komen. “Ik kreeg een boks en ik vloog tegen het aanrecht. Tom zei altijd dat ik mijn muil moest houden of ik zou met hem te doen krijgen. Hij heeft dan ook nog het bureel kort en klein geslagen en de computer en alle dossiers van de dokter in de wal gegooid.”

Angst

Aan zijn huishoudster zou het slachtoffer tientallen keren gezegd hebben dat hij bang was van zijn zoon. Toch kwamen de feiten ook voor de tuinman enigszins als een verrassing. “De dokter had altijd gezegd dat hij wreed kon roepen en tieren, maar dat hij hem nooit iets zou doen. De stoppen zijn blijkbaar doorgeslagen, want op die manier had ik dat zeker niet voorzien. Naar mij toe was hij altijd zeer beleefd en vriendelijk, maar ik was toch op mijn hoede.” Bruno D. herinnerde zich wel hoe Tom Debaillie op het kasteeldomein eens de schors van enkele oude bomen haalde. “Niet omdat hij er geen verstand van had, hij heeft moedwillig schade toegebracht. Ik heb nooit begrepen waarom.” Ten slotte had de tuinman de indruk dat Frans Debaillie zich kort voor zijn dood minder verzorgde.

Het slachtoffer ging dagelijks op bezoek bij zijn vriendin, die in een assistentiewoning verbleef. Op vraag van de beschuldigde bleef hij er ook eten. “Hij is af en toe ook bij ons blijven overnachten. Wij vermoeden dat hij die keren gewoon niet werd opgehaald door zijn zoon”, getuigde Ann D. Tom Debaille was in eerste instantie vriendelijk, maar kwam steeds vaker intimiderend over. “Hij bleef claxonneren voor de ramen van de Gulden Sporen. Hij heeft voor mijn studente ook eens zijn broek uitgetrokken in het onthaal.”

Verwaarlozing

Volgens het personeel van de Gulden Sporen werd Frans Debaillie verwaarloosd door zijn zoon. “We kregen opmerkingen van medebewoners dat Frans niet meer hygiënisch was, want hij was ook incontinent.” Shaï V. werd ingeschakeld om het slachtoffer in het centrum twee keer per week te helpen douchen. “Het was nodig, want hij rook naar urine en zweet. Hij had ook meermaals geen onderbroek aan.”

Op 22 november 2019 ging Tom Debaillie onder invloed van alcohol serieus door het lint. “Hij zei dat we geldzakken waren die enkel uit waren op zijn geld, terwijl we alleen maar wilden dat Frans gelukkig was en dat hij verzorgd was.” De beschuldigde duwde de vriendin van zijn vader tegen de grond. Uiteindelijk nam hij het slachtoffer hardhandig mee naar huis. “Hij heeft hem echt meegesleurd, echt trekken, een tik tegen zijn hoofd. Het was heel pijnlijk om dat te zien.” V. vermoedde ook dat Frans Debaillie fysiek mishandeld werd. “Soms zat hij serieus onder de blauwe plekken, maar veel ouderen hebben dat wel door de bloedverdunners. Maar het was wel raar dat het iedere keer op de bovenarmen was.”

Opmerkelijk telefoontje

Een andere zorgkundige bevestigde dat Frans Debaillie en zijn partner schrik hadden van de beschuldigde. “Uit wat Ghislaine vertelde, kon ik opmaken dat hij in de bak gezeten had en dat hij een beetje achter Frans zijn geld aanzat. Dat hij zot was in zijn kop, zei ze.” Annelies V. stelde net als Ann D. vast dat Ghislaine na de feiten bang was om ook vermoord te worden door de beschuldigde, die toen nog ontkende. Op de dag van de feiten had ze immers een opmerkelijk telefoontje gekregen. “Ze was helemaal in paniek daardoor. Tom had gezegd dat ze dokter Frans nooit meer ging zien en dat hij hem nooit meer ging brengen.”