Assisen Kortrijkse Kasteelmoord – Verdediging: “Frans zou ook vragen om hem nog een kansje te geven”

Op het assisenproces over de oudermoord op Frans Debaillie (90) hebben het hof en de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging over de strafmaat. De verdediging stelde dat ook het slachtoffer zelf zou willen dat Tom Debaillie (59) nog een kans zou krijgen. Het OM had levenslange opsluiting gevorderd.

Meester Kris Vincke pleitte dat het leven niet altijd even mooi was op het kasteel in Hoog Mosscher. “Kenmerkend is dat hij zich op een vreselijke wijze afzet van zijn oorsprong.” Debaillie koos voor een leven als portier en bodybuilder, wat hem zelfs een wereldtitel opleverde. Volgens de verdediging begon het fout te lopen toen hij door dopinginbreuken een eerste veroordeling opliep. “Van 2006 loopt het helemaal mis. Hij heeft bittere armoe gekend in die periode.”

Positieve getuigenissen

Tijdens het pleidooi werden ook enkele positieve getuigenissen aangehaald. “Steven zegt dat Tom in die tijd de confrontatie niet ging zoeken, maar de anabolen en de drank hebben jammer genoeg veel kapotgemaakt.” Meester Vincke las in dat kader ook een mail voor die een kennis van de beschuldigde tijdens het proces stuurde. “Tom was in die periode echt een zorgzame vriend. Tom is meer dan de slagen die hij heeft toegediend.”

Volgens de advocaat van de beschuldigde waren er door een aandelenkwestie al langer problemen tussen Frans Debaillie en zijn dochters. “Frans heeft soms tot op zijn knieën gesmeekt dat ze toch nog een keer samen zouden komen, omdat het moeder haar laatste momenten waren. Maar men is niet gekomen naar het paasfeest. Is Tom dan de oorzaak van alle problemen?” De strijd om het vermogen van de familie woedt blijkbaar nog steeds. “Tom zat nog maar in de gevangenis en onmiddellijk werd op alles beslag gelegd. Vandaar ook de reden dat hij hier in een gevangenisplunje zit. Hij heeft niets meer.”

Verzachtende omstandigheden

Vervolgens pleitte meester Vincke dat de jeugd van de beschuldigde wel degelijk een verzachtende omstandigheid is. “Het is onbegrijpelijk dat het gezin ooit naar Hoog Mosscher is verhuisd. Frans zijn vrouw heeft daar een vreselijk trauma opgelopen. Zes van haar broers en zussen zijn daar door een bombardement dood.” De moeder van Tom Debaillie ontwikkelde psychische problemen en verbleef daarom vaak helemaal niet op het kasteel. “In de opvoeding liggen de kiemen van hoe hij finaal uitgegroeid is.”

Ook de coronamaatregelen werden als verzachtende omstandigheid aangehaald. Op het moment van de feiten was de eerste lockdown al een drietal weken bezig, waardoor vader en zoon geïsoleerd leefden. Ook de verzorging van het slachtoffer was moeilijker geworden.

Bij een oudermoord hoeft van voorbedachten rade geen sprake te zijn, maar de verdediging wees er toch op dat Debaillie duidelijk onverwacht door het lint ging. “Het toont toch aan dat Tom geen koelbloedige moordenaar is. Iemand die zijn vrouw maanden aan een stuk vergiftigt, is dat dan minder erg dan Tom die zijn vader doodschopt?” Sowieso vindt meester Vincke levenslang dus niet de juiste bestraffing. “Je zal hem toch niet zetten tussen Hans Van Themsche, Freddy Horion, Marc Dutroux en Kim De Gelder?”

Werken aan zichzelf

Ten slotte werd meermaals opgemerkt dat Tom Debaillie bereid is om aan zichzelf te werken. “Als Frans vanuit zijn hemel meekijkt, zal hij natuurlijk boos zijn op zijn zoon. Maar hij zou u ook vragen om hem nog een kansje te geven.”

In zijn laatste woord verontschuldigde de beschuldigde zich eerst voor zijn soms krasse uitspraken. “Ik flap er misschien iets uit dat dom of niet gepast overkomt. Dat is één van de dingen waar ik zeker zal moeten aan werken.”

De schokkende foto’s van de autopsie hadden naar eigen zeggen een grote indruk gemaakt. “Dat heeft nog tot een dieper schuldinzicht en spijt geleid. Ik ben niet altijd zo’n held, zeker niet om naar hier te komen. Ik wil nog een keer mijn spijt tegenover mijn zusters betuigen.”

Debaillie erkende ook dat hij begeleiding nodig zal hebben. “Ik ben dan ook bereid om daaraan te werken. Mijn vader was een zeer gelovig man en ik hoop dat hij het mij gaat vergeven als ik hem terugzie”, snikte hij.

Het hof en de jury hebben zich om 11.20 uur teruggetrokken voor de beraadslaging.