Assisen: Jury bevindt Frank Pauwels schuldig aan de dood van zijn moeder: “Maar hij had niet de bedoeling om te doden”

Frank Pauwels (50) is door de volksjury schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood van Solange Hennaert (79) tot gevolg.

De Bredenaar bracht zijn moeder in september 2016 met een harde vuistslag om het leven. Het begraven lichaam werd pas in mei 2019 teruggevonden in de duinen. Van oudermoord was volgens de jury geen sprake.

De bal ging aan het rollen toen Solange Hennaert in het voorjaar van 2019 maar niet kwam opdagen om haar identiteitskaart te vernieuwen. Haar zoon beweerde dat ze na een ruzie was ingetrokken bij een vriendin in Oostende. Die vermeende Liliane bleek echter onvindbaar.

Frank Pauwels bleef rond de pot draaien en de politie aan het lijntje houden. Na twee maanden onderzoek werd hij op 20 mei 2019 aangehouden voor gijzeling, informaticabedrog en oplichting.

Bekend

Een week later bekende Pauwels aan een cipier dat hij wel degelijk verantwoordelijk was voor de dood van zijn moeder. Tijdens een discussie zou ze hem ‘vuile Duits’ genoemd hebben, een verwijzing naar de afkomst van zijn vader.

Pauwels gaf toe dat hij haar die avond in september 2016 een harde vuistslag in het gezicht gaf. Daarna gooide hij zijn moeder in bed, waar hij haar de volgende ochtend dood aantrof. De volgende nacht begroef hij haar lichaam in het duingebied bij de vuurtoren van Oostende.

Niet de bedoeling

De verdediging pleitte met succes dat Frank Pauwels nooit de bedoeling had om zijn moeder van het leven te beroven. Meester Anthony Mallego hamerde vooral op de geloofwaardigheid van de eigen verklaringen van de beschuldigde. In het arrest over de schuldvragen werd op dat oogmerk tot doden niet dieper ingegaan.

Voor de juryleden staat het wel vast dat de beschuldigde in september 2016 zijn moeder opzettelijk heeft geslagen. Dat heeft hij tijdens het onderzoek en op zijn proces ook altijd toegegeven.

Verzwarende omstandigheden

Voorzitter Antoon Boyen legde in de motivering ook uit hoe het slachtoffer ten val kwam en op de grond bleef liggen. “Daarna heeft hij haar op het bed gesmeten en achtergelaten zonder zich verder om haar te bekommeren”, klonk het in het arrest. De jury vond het geloofwaardig dat de frêle, bejaarde vrouw door die slag om het leven kwam. Van een natuurlijke doodsoorzaak kon geen sprake zijn.

Frank Pauwels werd ook schuldig bevonden aan twee verzwarende omstandigheden. Het slachtoffer bevond zich namelijk in een kwetsbare toestand en woonde samen met haar zoon. “Ze was de laatste tijd fysiek en mentaal fel achteruitgegaan en dementeerde.”

Daardoor kwam ze ook al een hele tijd niet meer buiten. “De beschuldigde wist dat zijn moeder niet meer bij machte was om in haar eigen onderhoud te voorzien.” In de periode voor haar overlijden moest ze door haar zoon en kleindochter immers geholpen worden bij het eten en bij toiletbezoek.

De debatten over de strafmaat starten donderdagochtend om 10 uur. Door de herkwalificatie riskeert Frank Pauwels vijftien jaar opsluiting. Voor oudermoord zou levenslang de maximumstraf geweest zijn.