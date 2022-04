Assisen: OM eist 14 jaar opsluiting voor dodelijke vuistslag aan moeder, verdediging vraagt mildere straf

Op het assisenproces tegen Frank Pauwels (50) heeft openbaar aanklager Céline D’havé 14 jaar opsluiting gevorderd. De Bredenaar gaf zijn moeder Solange Hennaert (79) een dodelijke vuistslag, waarna hij haar lichaam begroef in de duinen. De jury oordeelde woensdagavond al dat van oudermoord geen sprake was. De verdediging vroeg om een mildere straf uit te spreken dan de vordering van 14 jaar opsluiting. Meester Mathieu Langerock wees vooral op de ware metamorfose die zijn cliënt in de gevangenis heeft ondergaan.

Het openbaar ministerie was wel van oordeel dat Pauwels de bedoeling had om zijn moeder van het leven te beroven, maar daar ging de jury dus niet in mee. “Uiteraard aanvaard ik jullie oordeel en respecteer ik jullie keuze”, klonk het bij de start van haar requisitoir.

Opzettelijke slagen en verwondingen

Céline D’havé legde uit dat Frank Pauwels voor opzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg in dit geval twaalf tot vijftien jaar opsluiting riskeert. Met verzachtende omstandigheden kan die straf zelfs zakken tot zes maanden cel.

In de feiten zelf ziet de procureur-generaal alleszins geen verzachtende omstandigheden. “Het zal jullie niet verbazen dat het opzettelijk slaan van een dementerende moeder in die omstandigheid met dergelijke zware, extreme, pure kracht een bijzonder zware misdaad is.”

Dekens en een pmd-zak

De beschuldigde verpakte het lichaam van zijn moeder in enkele dekens en een pmd-zak. “En hij is haar gaan dumpen op een plaats waarvan hij hoopte dat nooit iemand haar zou vinden.”

Pas een kleine drie jaar later werd Solange Hennaert op aanwijzen van Frank Pauwels teruggevonden. “Als iemand uit bezorgdheid vroeg waar zijn moeder was, dan loog hij. Zonder schaamte, zonder scrupules.”

43.000 euro pensioengeld

In die periode drukte hij ook ruim 43.000 euro pensioengeld van het slachtoffer achterover. “Ik blijf u een gewiekst en een uiterst sluw man vinden, die er lange tijd in geslaagd is om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen.”

“Je hebt een waar kat-en-muisspel gespeeld en ons een rad voor de ogen gedraaid. Het doet me ook oprecht pijn dat hij er nog altijd niet in slaagt om goed te praten over zijn moeder.”

Manifest gebrek aan burgerzin

Frank Pauwels werd bijna twintig jaar geleden twee keer veroordeeld door de politierechtbank. Ook met een blanco strafblad hoeft de jury volgens de openbaar aanklager dus geen rekening te houden.

“Ik vind die veroordelingen wel ernstig. Omdat een pleger van een vluchtmisdrijf getuigt van onverantwoord en asociaal gedrag met een manifest gebrek aan burgerzin.”

Alcoholgebruik en agressiviteit

In de gevangenis werkte Pauwels aan zichzelf, maar ook daar werd een kanttekening bij geplaatst. “In de toekomst is het niet uit te sluiten dat hij in volle vrijheid opnieuw hervalt in zijn oude gewoontes van alcoholgebruik en agressiviteit.”

Anderzijds vindt D’havé dat het de beschuldigde siert dat hij die problemen erkent. “Dat inzicht is bijzonder belangrijk. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw dochter. Ook voor uw familie, voor de familie van uw moeder. Maar eigenlijk voor heel de maatschappij.”

Arno

Ten slotte werd opgemerkt dat de Bredenaar binnen 18 maanden al onder voorwaarden kan vrijkomen. “U kan en u mag niet alles op uw moeder steken. Uw moeder heeft u altijd alles gegeven. En u heeft haar de dood gegeven. Met dit proces krijgt u een ongelooflijk grote nieuwe kans. Ik hoop dat u die kans benut en dat u de komende jaren verder werkt aan uzelf. Ik hoop vooral dat u nooit nog één druppel alcohol aanraakt.”

D’havé sloot af door te verwijzen naar een nummer van de pas overleden Arno. “Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Denk daar maar eens goed over na.”

Advocaten Mathieu Langerock en Anthony Mallego. © BELGA/KURT DESPLENTER

De verdediging vroeg om een mildere straf uit te spreken dan de vordering van 14 jaar opsluiting. Meester Mathieu Langerock wees vooral op de ware metamorfose die zijn cliënt in de gevangenis heeft ondergaan.

De verdediging stond uitgebreid stil bij het traject dat Frank Pauwels in de gevangenis doorlopen heeft. Een maand na zijn aanhouding startte hij al met een begeleiding. “Binnenin is Frank Pauwels wel een man die spijt heeft en maar al te goed beseft dat hij verkeerd was. Hij weet dat zijn moeder heel belangrijk was voor hem en dat het door de drank verkeerd is gegaan.” In de gevangenis vervult de beschuldigde momenteel ook een vertrouwensfunctie op de werkplaats.

Uitkeringsfraude

Meester Mathieu Langerock merkte op dat Pauwels zich sowieso nog voor de correctionele rechtbank zal moeten veroordelen voor uitkeringsfraude. Bijna drie jaar lang bleef hij immers het pensioen opstrijken van zijn overleden moeder.

“Hij zal daar ook nog een pak straf krijgen en moeten betalen aan de burgerlijke partij.” Met zijn beperkte loon in de gevangenis heeft hij daarvan ook al een klein stukje afbetaald.

Residentiële opname

Beide advocaten van de beschuldigde legden ook uit dat Pauwels niet automatisch na een derde van zijn straf op vrije voeten zal zijn. “In de praktijk gaat het zijn tijd nemen”, aldus meester Anthony Mallego.

“Die man is ook nog niet volledig klaar om naar buiten te gaan. Misschien zal er eerst een residentiële opname nodig zijn voor zijn alcoholprobleem. Afkicken is één zaak, afblijven is een tweede zaak.”

Vluchtmisdrijf

Daarnaast vroeg de verdediging om ook zijn gunstige strafblad als een verzachtende omstandigheid te beschouwen. Pauwels werd door de politierechtbank twee keer veroordeeld voor vluchtmisdrijf, waarvan een keer in dronken toestand. “Elke veroordeling is er een te veel. Maar om zoveel alcohol door uw lijf te hebben laten vloeien, valt dat eigenlijk goed mee.”

Ten slotte werd opgeworpen dat er volgens de gerechtspsychiater slechts een laag tot matig risico op nieuwe feiten is. “Er hebben hier al anderen gezeten. Wij vragen iets milder te zijn, maar laten het oordeel in alle vertrouwen aan de jury en aan het hof over.”

Beraadslaging over strafmaat

Zoals gebruikelijk kreeg de beschuldigde zelf het laatste woord. “Ik zou de mensen van de jury willen bedanken voor die herkwalificatie. En ik beloof dat ik geen teleurstelling zal zijn. Maar het zal lang duren en ik heb al beslist dat ik mijn therapie in de gevangenis zal blijven volgen.”

Het hof en de volksjury hebben zich om 11.15 uur teruggetrokken voor de beraadslaging over de strafmaat.