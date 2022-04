Assisen: Frank Pauwels veroordeeld tot 15 jaar opsluiting voor dodelijke vuistslag aan moeder Solange Hennaert

Frank Pauwels (50) is door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot 15 jaar opsluiting voor opzettelijke slagen en verwondingen, met de ongewilde dood van Solange Hennaert (79) tot gevolg.

De Bredenaar bracht zijn moeder in september 2016 met een harde vuistslag om het leven. Het OM had 14 jaar opsluiting gevorderd.

Gijzeling, informaticabedrog en oplichting

De bal ging aan het rollen toen Solange Hennaert in het voorjaar van 2019 maar niet kwam opdagen om haar identiteitskaart te vernieuwen. Haar zoon beweerde dat ze na een ruzie was ingetrokken bij een vriendin in Oostende.

Die zogenaamde Liliane bleek echter onvindbaar. Frank Pauwels bleef rond de pot draaien en de politie aan het lijntje houden. Na twee maanden onderzoek werd hij op 20 mei 2019 aangehouden voor gijzeling, informaticabedrog en oplichting.

Harde vuistslag

Een week later bekende Pauwels aan een cipier dat hij wel degelijk verantwoordelijk was voor de dood van zijn moeder. Tijdens een discussie zou ze hem vuile Duits genoemd hebben, een verwijzing naar de afkomst van zijn vader.

Pauwels gaf toe dat hij haar die avond in september 2016 een harde vuistslag in het gezicht gaf. Daarna gooide hij zijn moeder in bed, waar hij haar de volgende ochtend dood aantrof.

Begraven in duingebied

De volgende nacht begroef hij het slachtoffer in het duingebied bij de vuurtoren van Oostende. Op aanwijzen van de beschuldigde werd het lichaam daar aangetroffen op 27 mei 2019.

Frank Pauwels moest zich verantwoorden voor oudermoord, maar de verdediging vroeg met succes om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen.

Volgens meester Anthony Mallego en meester Mathieu Langerock had Frank Pauwels nooit de bedoeling om zijn moeder van het leven te beroven. De jury oordeelde dat van een oogmerk tot doden inderdaad geen sprake was.

Voorzitter Antoon Boyen. © BELGA/KURT DESPLENTER

In het arrest over de strafmaat werd onmiddellijk duidelijk dat het hof en de jury enkel de maximumstraf gepast vonden. “De ernst en de zwaarwichtigheid van de feiten vereisen een zeer strenge bestraffing”, aldus voorzitter Antoon Boyen. “Hij had geen enkel respect voor de fysieke en psychische integriteit van zijn eigen moeder.”

Volgens het hof en de jury had Frank Pauwels de vermeende problemen met zijn moeder sowieso op een andere manier moeten oplossen. Zo had hij de in onze maatschappij beschikbare hulp kunnen inschakelen.

Ondermaatse zelfbeheersing

“De fatale extreem harde vuistslag, frontaal in het aangezicht van een oud, weerloos, frêle en hulpeloos vrouwtje toont aan dat hij totaal geen normbesef en ondermaatse zelfbeheersing heeft.”

Het werd de beschuldigde ook aangewreven dat hij zich na de feiten niet om het slachtoffer bekommerde. “Hij heeft haar vakkundig en brutaal verpakt en ingesnoerd in een aantal dekens en dan het lichaam vastgebonden op het onderstel van een winkelkarretje.”

Daarna wandelde hij met zijn dochter in zijn spoor 3,5 kilometer om het lichaam te gaan begraven. “Hij stampte op het graf om het zand aan te drukken.”

Jarenlang alcoholmisbruik

In de motivering van de strafmaat werd ook aangehaald dat Pauwels zichzelf door zijn jarenlang alcoholmisbruik in een dergelijke staat van normvervaging en controlevermindering bracht.

Zijn metamorfose in de gevangenis doet daar geen afbreuk aan. Ten slotte werd ook gewezen op een gebrek aan spijt bij de beschuldigde. Tijdens het onderzoek en op zijn proces toonde de Bredenaar immers weinig empathie. Zijn houding tijdens de wedersamenstelling was volgens het hof en de juryleden emotieloos.

Dochter en kleinkind

Zoals gebruikelijk richtte de voorzitter zich nog kort tot de beschuldigde. “Uw straf is niet van de lichtste, maar u krijgt de gelegenheid om te blijven werken aan uzelf. En ik denk dat dat nog altijd meer dan nodig is. Er is maar één pintje dat je niet moet drinken. Het eerste.”

Antoon Boyen stelde dat Pauwels decennialang zijn eigen vernieling in de hand werkte, maar nu de kans krijgt om een ander mens te worden. “Als je uw dochter en uw kleinkind ooit onder ogen wil komen met uw verhaal, dan ga je heel wat te bieden moeten hebben.”