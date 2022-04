Assisen: Frank Pauwels “wil gewoon gestraft worden” na moord op zijn moeder

Op het assisenproces tegen Frank Pauwels (50) hebben het hof en de jury zich woensdagnamiddag teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen. In zijn laatste woord verklaarde de beschuldigde vooral dat hij na drie jaar onderzoek eindelijk zijn straf wil kennen. Volgens de verdediging had hij niet de bedoeling om zijn moeder Solange Hennaert (79) in september 2016 van het leven te beroven.

Tijdens de replieken trok procureur-generaal Céline D’havé fel van leer. Volgens de openbaar aanklager blijkt net uit de eigen verklaringen van Pauwels dat er wel degelijk sprake is van oudermoord. “Het zijn nochtans zijn eigen woorden dat het gedaan moest zijn. Het moest stoppen. Hij was wroet van colère. Hij wist dat zijn moeder stervende was, maar nu beweert hij dat hij haar niet doodwilde.”

Opzettelijke handelingen

Het openbaar ministerie (OM) zag minstens tien opzettelijke handelingen waaruit de intenties van de Bredenaar moeten blijken. Zo gooide hij zijn moeder op haar bed en trok hij een deken over haar hoofd. “Een kleuter van twee jaar weet dat we ademen door onze neus en onze mond. Als je dan denkt dat ze de volgende ochtend niet dood zal zijn, dan geloof je nog in Sinterklaas en de paashaas.”

Het lichaam lag bijna drie jaar begraven in de duinen, waardoor de precieze doodsoorzaak niet meer achterhaald kon worden. “Wie weet was het wel meer dan één opzettelijke vuistslag. Misschien heeft hij haar met een mes gestoken. Hij is de enige die het weet.”

De verdediging stak de draak met die laatste bewering van het openbaar ministerie. “Als we nog langer voortdoen, heeft hij een bazooka gehaald om ermee te schieten”, reageerde meester Anthony Mallego. De advocaat van Frank Pauwels herhaalde dat zijn verklaringen steeds werden bevestigd door het onderzoek. “Hij heeft veel verklaard dat hij haar niet dood wou. Het was één slag. De hele zaak is opgepompt doordat hij de hulpdiensten niet heeft gebeld.”

Lang wachten

In zijn laatste woord bedankte de beschuldigde zijn advocaten en de politiemensen die hem tijdens het proces bijstonden. “Dat heeft veel geholpen om tot rust te komen, want ik zit er helemaal door. Assisen is zwaar. Ik wacht al drie jaar op mijn straf. Dat is lang wachten. Ik wil gewoon gestraft worden, dat ik vooruit kan.”

Pauwels wil zo snel mogelijk het overlijden van zijn ouders verwerken. In de gevangenis wil hij ook verder aan zichzelf werken. “Voor mij was het niet nodig om zieken en mensen in rolstoelen hier te laten komen, er is genoeg om veroordeeld te worden. Gewoon een correcte straf, dat is alles wat ik vraag.”

Riskeert levenslang

Het hof en de volksjury hebben zich om 17 uur teruggetrokken voor de beraadslaging over de vijf schuldvragen. Voor oudermoord riskeert Frank Pauwels levenslange opsluiting. Als het standpunt van de verdediging gevolgd wordt, hangt hem tot vijftien jaar opsluiting boven het hoofd. De verdediging opperde dat Pauwels zich ook schuldig maakte aan lijkverberging en schuldig verzuim, maar voorzitter Antoon Boyen moest vaststellen dat het hof niet voor die feiten gevat werd.