Assisen: “Frank Pauwels had niet de bedoeling om zijn moeder te doden”, zegt verdediging

Op het assisenproces tegen Frank Pauwels (50) heeft de verdediging gevraagd om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Volgens meester Anthony Mallego had de beschuldigde absoluut niet de bedoeling om zijn moeder Solange Hennaert (79) van het leven te beroven toen hij haar in september 2016 een harde vuistslag toebracht.

Tijdens het pleidooi werd eerst stilgestaan bij het gezin van Frank Pauwels. “Solange was een braaf en lief vrouwtje, daar valt niet over te twijfelen. Dat was een vrouw die haar zoon zeer graag zag. Ik denk hij dat door de alcohol op een bepaald ogenblik misschien niet helemaal helder zag.”

Volgens meester Mallego zal het dementeren van het slachtoffer inderdaad voor een moeilijke situatie gezorgd hebben.

Façade

Frank Pauwels werd dan weer beschreven als een kerel met een façade. “Hij heeft zijn façade als hardrocker en skinhead, maar hij is geen agressor. Als hij gedronken heeft, komt dat agressieve kantje iets meer naar boven.” Zijn dochter was volgens meerdere getuigen zijn god. De beschuldigde verklaarde meermaals dat ze hem volgde toen hij het lichaam van zijn moeder ging begraven. “Was ze erbij of niet? Met de daad zelf heeft ze in ieder geval niets te maken.”

Bij oudermoord spreekt voorbedachten rade geen rol, maar de verdediging vond het wel belangrijk om aan te tonen dat de feiten zeker niet gepland waren. Pauwels verklaarde ook vooraf nooit dat hij van zijn moeder af zou willen. “Ik ga geen steen naar haar werpen, maar zulke feiten gebeuren altijd in een dynamische situatie. Er zal een discussie geweest zijn, waarbij hij volledig onterecht een slag heeft gegeven.”

Pensioen als motief

Het openbaar ministerie (OM) opperde dat het pensioen van het slachtoffer het motief was voor de feiten. “Maar als hij echt op dat pensioen en de luxe uit is, gaat hij haar zeker niet om het leven brengen. Zo lang ze in huis is, kan hij van dat pensioen genieten”, reageerde meester Mallego.

Van bij zijn eerste bekentenissen houdt Pauwels vol dat hij in een colère een harde vuistslag op haar neus heeft gegeven. “Toevallig is de expertise van de wetsdokter 200 procent overeenstemmend met wat hij verklaard heeft. Je kan dat niet ensceneren, zelfs ik als jurist zou dat niet kunnen.”

Ook de wedersamenstelling bevestigde dat de versie van de beschuldigde geloofwaardig is. “Hij heeft het ook nooit geminimaliseerd. Hij zegt zelf dat hij met volle macht geslagen heeft.”

Niet de bedoeling om te doden

De verdediging vroeg om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder het oogmerk tot doden. Door de kwetsbare toestand en het feit dat zijn moeder bij hem inwoonde, zou Pauwels dan nog steeds twaalf tot vijftien jaar opsluiting riskeren. “Het was maar één krachtige slag. Geen meerdere slagen, geen steek.”

Daarnaast merkte de verdediging op dat de Bredenaar de bebloede matras van zijn moeder gewoon op zolder had laten liggen. “Door haar te doden is de kans ook groter dat hij zijn dochter snel zou kwijtraken. Waarom haar dan bewust laten sterven?”

In een volgende fase maakte Frank Pauwels zich volgens zijn advocaat ook schuldig aan lijkverberging en schuldig verzuim. “Dat maakt die zaak duizend keren gruwelijker. Geloof mij of niet, maar dat is de reden dat we hier staan. Zelfs als hij na tien minuten of de volgende ochtend de hulpdiensten had gebeld, staan we hier niet.”