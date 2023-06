Voetbal Vlaanderen blijft bij beslissing in omkoopzaak: geen SK Zillebeke in vierde provinciale volgend seizoen

Voetbal Vlaanderen behandelde het beroep dat SK Zillebeke aantekende na de eerder voorgestelde straf. De club wordt verwezen naar de provinciale reserven en voorzitter Mathieu Verhoest wordt één seizoen in plaats van twee seizoenen geschorst.

Het hele verhaal begon na de wedstrijd op 27 april tegen Jespo Komen-Waasten. Bij een 4-4 stand werd de wedstrijd gestaakt omdat de gelegenheidsscheidsrechter, die aangesloten was bij SK Zillebeke, zich bedreigd voelde. Na afloop beschuldigde de thuisploeg SK Zillebeke van poging tot omkoping. De wedstrijd werd herspeeld met een aangeduide scheidsrechter. Jespo-Komen Waasten won met 3-2, maar SK Zillebeke degradeerde uiteindelijk naar vierde provinciale.

Het Parket van Voetbal Vlaanderen startte een onderzoek naar mogelijke matchfixing en omkoping. Volgens Komen-Waasten zou de voorzitter van SK Zillebeke de club 2.500 euro hebben aangeboden in ruil voor winst. Voetbal Vlaanderen sprak toen zware straffen uit ondanks het feit dat er volgens voorzitter Verhoest geen bewijzen van poging tot omkoping bestonden.

Beroep aangetekend

Voorzitter Mathieu Verhoest werd twee jaar geschorst en de eerste ploeg moest volgend seizoen in de provinciale reeksen aantreden. “Ik begrijp die beslissing helemaal niet”, vertelde voorzitter Verhoest in deze krant. “Er is geen enkel bewijs van poging tot omkoping. Ik had voor de wedstrijd trainer Mathieu Dejonckheere van de thuisploeg gebeld omdat er geen scheidsrechter voor die wedstrijd was aangeduid. Ik weet dus niet waar die kwakkel van poging tot omkoping vandaan kwam, en zeker niet waarom Voetbal Vlaanderen een dergelijke beslissing nam. Ik denk toch dat een vonnis pas juridisch klopt als er bewijzen zijn en die zijn er absoluut niet. Ik heb er geen probleem mee dat men mij schorst op basis van onwaarheden, maar de spelers van SK Zillebeke verdienen dit niet. Het kan niet de bedoeling zijn om de ploeg uit elkaar te trekken. Na een spoedvergadering hebben we beslist om beroep aan te tekenen tegen een beslissing die op niets is gebaseerd.”

Zware beslissing blijft

Voetbal Vlaanderen behandelde de zaak en blijft bij haar beslissing omdat men overtuigd is dat iemand van SK Zillebeke iets ondernam om de wedstrijd om te kopen. “In plaats van twee jaar schorsing word ik nu één jaar geschorst”, vertelt voorzitter Mathieu Verhoest. “Ik neem alle schuld op mij en heb geen moeite met die beslissing. SK Zillebeke wordt voor één seizoen naar de provinciale reeksen verwezen. Dat is uiteraard erger voor die jongens die niets te verwijten valt. Het kan niet de bedoeling zijn om SK Zillebeke te doen verdwijnen. We plannen nu een vergadering met het bestuur en overwegen misschien een fusie met een andere ploeg. Er zijn mogelijkheden, maar daarover kan ik niets kwijt. Volgend seizoen kunnen de spelers van SK Zillebeke dan terugkeren naar de club waar ze lid van blijven.”

Reactie Komen-Waasten

Bij Komen-Waasten kennen ze ook de definitieve uitspraak. “Na vier keer vier uur op en af naar Brussel te moeten gaan, kunnen we een streep trekken onder dit verhaal”, zegt bestuurslid Thibaud Vanthomme. Hij is samen met sportief verantwoordelijke Thierry Clatot en trainer Mathieu Dejonckheere geschorst tot en met 31 augustus 2023. “Voetbal Vlaanderen ging akkoord zonder schorsing, het parket niet. Er loopt ook een voorwaardelijk schorsing tot 30 juni 2024. In beroep gaan is niet meer mogelijk. Enerzijds begrijp ik dat de regels rond meldingsplicht gevolgd moeten worden. Het zal snel 31 augustus zijn. Anderzijds is het nu maar hopen dat onze coach niet geschorst raakt tijdens het seizoen, want dan zou dat grote gevolgen kunnen hebben.”