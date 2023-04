Poging tot omkoping in derde provinciale? “Voorzitter bood ons 2.500 euro aan”

Vond er een poging tot omkoping plaats in derde provinciale B? Dat is althans wat beweerd wordt bij Jespo Komen-Waasten, nadat hun wedstrijd tegen SK Zillebeke bij een 4-4-stand stopgezet werd. In Zillebeke wordt het verhaal afgedaan als nonsens.

De wedstrijd van afgelopen weekend tussen Jespo Komen-Waasten en SK Zillebeke had in derde provinciale B nog heel wat sportief belang. De Komenaars staan momenteel op de tweede plaats, terwijl Zillebeke nog strijdt om het behoud. Omdanks die belangen werd er door de voetbalbond toch geen scheidsrechter voor de wedstrijd aangeduid. Uiteindelijk werd de match geleid door iemand uit de entourage van SK Zillebeke, maar bij een 4-4-tussenstand in de 68ste minuut werd de wedstrijd stopgezet omdat de scheidsrechter zich naar eigen zeggen bedreigd voelde.

Buitenspel en strafschop

Bij de Henegouwers reageert voorzitter Jacques Vandermarliere op wat zich zondag en de dagen ervoor allemaal afgespeeld heeft. “Onze trainer Mathieu Dejonckheere werd enkele keren benaderd door hun voorzitter”, vertelt Jacques. “Hij had 2.500 euro veil om Zillebeke te laten winnen. Toen er geen scheids aangeduid werd, zei hij dat zij iemand konden oproepen. Toen bleek het echter iemand te zijn die aangesloten is bij SK Zillebeke. Enkele flagrante buitenspelfases werden niet afgevlagd en er werd een goedkope strafschop toegekend. Uiteindelijk stapte de ref in de 68ste minuut bij een 4-4-tussenstand van het veld. Hij voelde zich blijkbaar bedreigd, terwijl er niets aan de hand was. Er waren geen incidenten of bagarre.”

Jacques Vandermarliere is al sinds 1988 betrokken bij Jespo Komen-Waasten en maakte dit nooit eerder mee. “Maandagmorgen hebben we een klacht ingediend bij de politie van Komen-Waasten voor poging tot corruptie en legden we een verklaring af bij e-kickoff. Wellicht volgt er snel een uitspraak. Ik hoop dat er geen 0-5-zege voor Zillebeke volgt, dat zou pas schandalig zijn.”

Punten nodig

In de heenronde kende de club in Zillebeke nochtans geen problemen. “Het is vooral door de kalender dat we nu het slachtoffer werden van deze wanpraktijken. Zillebeke heeft de punten nodig en blijkbaar zou er extra sponsoring komen als ze zich kunnen handhaven. Maar ook voor ons stond er veel op het spel. Bij winst waren we zeker tweede. Stel dat we nul punten toegekend krijgen, dan moeten we zondag in Keiem nog vol aan de bak. Bij een draw en winst van Dikkebus komen we dan nog gelijk. En als het ex aequo is, worden zij tweede door meer gewonnen matchen. Het is onze doelstelling om te promoveren, voor de derde keer in ons bestaan. Bij de twee degradaties kenden we al veel pech: eerst door extra dalers en later was er het covidseizoen waar er nog vier matchen te spelen waren. Stel je voor dat het nu weer tegenslaat.”

Kwakkel

Voorzitter Mathieu Verhoest van SK Zillebeke reageert enorm verbaasd op de beweringen van Jespo Komen-Waasten. “Ik heb in de week voor de wedstrijd inderdaad onze tegenstander gecontacteerd omdat er geen scheidsrechter aangeduid was. Ik weet niet waar zij die kwakkel van poging tot omkoping vandaan halen”, aldus Verhoest. “In ons telefoongesprek beweerde de trainer van Komen-Waasten dat ze er alles zouden aan doen om alsnog een scheidsrechter te vinden. Bovendien kon hij er niet zelf over beslissen en zou hij het bestuur contacteren. Donderdag heb ik de trainer dan een sms gestuurd en zaterdagmiddag heb ik hem nogmaals gebeld om te vragen of ze zelf al een scheidsrechter hadden gevonden. Bleek van niet en dus floot Glenn Maricou de wedstrijd en dat is iemand die bij ons is aangesloten.”

Uitgescholden

Gelegenheidsscheidsrechter Glenn Maricou had het niet onder de markt. “Hij werd uitscholden in Franse bewoordingen die ik hier niet wil herhalen”, vervolgt Verhoest. “Aan de rust stond het 3-3 en toen al deelde de ref mee dat hij de wedstrijd zou stopzetten. Hij kreeg in de kleedkamer bezoek van iemand van de thuisploeg die hem een zevental pinten beloofde als hij de wedstrijd wou verderzetten. Te gek om dit te vertellen, maar ik doe het voor de volledigheid. De tweede helft werd dan toch begonnen, maar na een doelpunt van de thuisploeg en een van ons had hij er genoeg van en stopte de wedstrijd in de 68ste minuut bij een 4-4-stand.”

De beweringen over poging tot omkoping doet Verhoest af als nonsens. “Als dit zo zou zijn, vraag ik mij af wie zo gek zou zijn om die poging tot omkoping te ondernemen. We zijn met zeven mensen in het bestuur, ik zou toch wel weten wat er gebeurt?”, vervolgt Mathieu Verhoest. “Met de premies die we aan de spelers zouden moeten betalen, komen we aan een bedrag van ongeveer 4.000 euro. Zo gek zijn we nu niet om met geld te gooien. Bovendien verandert dit niets aan de situatie. Zillebeke was in geval van winst nog niet gered en Jespo Komen-Waasten is al zeker van de eindronde. Ik ontken dus formeel elke vorm van omkoping.”

