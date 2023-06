Uitspraak in omkopingszaak SK Zillebeke: voorzitter twee jaar geschorst en eerste ploeg moet bij reserven aantreden

Het disciplinair comité van Voetbal Vlaanderen heeft uitspraak gedaan in de zaak van Komen-Waasten en SK Zillebeke. Nadat de match in derde provinciale werd stilgelegd kwam een vermeende omkoopaffaire aan het licht. SK Zillebeke mag volgend seizoen niet aantreden in vierde provinciale en hun voorzitter krijgt twee jaar schorsing. De mensen van Komen-Waasten gaan vrijuit.

Op 23 april werd de match in derde provinciale B stopgezet bij een 4-4-tussenstand. Er was voor deze wedstrijd geen scheidsrechter aangeduid, waardoor een gelegenheidsref de match in goede banen moest leiden. Dat liep echter helemaal fout en de scheidrechter van dienst besloot de match in de 68ste minuut stop te zetten omdat hij zich naar eigen zeggen bedreigd voelde. Twee dagen later werd de zaak al behandeld. Nog eens twee dagen later werd de match herspeeld. Jespo Komen-Waasten won die inhaalmatch met 3-2. Een week later was SK Zillebeke veroordeeld tot degradatie naar vierde provinciale.

“Gisterenavond hebben we een spoedvergadering gehouden en we hebben beslist om beroep aan te tekenen tegen een beslissing die op niets gebaseerd is” – Mathieu Verhoest

Kort na de stopgezette wedstrijd kwam echter een een poging tot wedstrijdvervalsing aan het licht. Op 26 april vroeg de procureur al aan de onderzoekscommissie om die mogelijke poging tot omkoping te onderzoeken. Op grond van die vaststelling vorderde de procureur op 16 mei volgende sancties: een geldboete van 775 euro voor Jespo Komen-Waasten, een jaar schorsing voor Mathieu Dejonckheere, Thibaud Vanthomme en Thierry Clatot en zes maanden voor Robert Catteau en Jacques Vandermarliere, allen van Jespo Komen-Waasten. Voor SK Zillebeke werd een degradatie gevraagd. Maar aangezien de club volgend seizoen uitkomt in de laagste afdeling, kreeg de club een verbod om actief te zijn met haar eerste ploeg voor een periode van één seizoen en geldboete van 1.000 euro. Voor voorzitter Mathieu Verhoest (36) werd op dat moment een schorsing van drie jaar gevorderd.

Geen scheids

Op dinsdag 30 mei volgde een nieuwe zitting. Thibaud Vanthomme merkte op dat zijn club Jespo Komen-Waasten als slachtoffer van een poging tot wedstrijdvervalsing een hoge boete werd opgelegd. Thierry Clatot verklaarde dat hij onmiddellijk nadat hij op de hoogte was gebracht zo gedegouteerd was dat hij beslist heeft om te stoppen als bestuurslid en sportief verantwoordelijke. Jacques Vandermarliere herhaalde dat hij pas na het stopzetten van de wedstrijd op de hoogte werd gebracht en vroeg om clementie voor de rol van zijn club bij de beoordeling van deze zaak. Robert Catteau was verontschuldigd.

Eerroof

Mathieu Verhoest, voorzitter van SK Zillebeke, verwees ook naar zijn verklaringen bij de Onderzoekscommissie en benadrukte nogmaals dat hij enkel telefonisch contact opnam met de trainer van Jespo omdat hij van een bestuurslid zijn telefoonnummer had gekregen en dat hij uitsluitend de bedoeling had een oplossing te zoeken voor het feit dat er geen scheidsrechter was aangeduid voor de wedstrijd van 23 april. Tenslotte zei Verhoest dat de beschuldigingen van Jespo ook invloed hebben op zijn privéleven en zijn beroepsactiviteiten, zodat hij beslist heeft een klacht wegens eerroof neer te leggen.

Voordeel van de twijfel

Intussen kwam er een uitspraak. “Het Disciplinair Comité is van oordeel dat de daad of poging tot wedstrijdvervalsing bewezen is”, klinkt het. “Omdat het voor het Disciplinair Comité bewezen is dat er een daad of poging tot wedstrijdvervalsing is geweest door de voorzitter, is ook de club aansprakelijk. Wat de trainer, de bestuurders en de club Jespo Komen-Waasten betreft is het Disciplinair Comité van oordeel dat voor alle drie het voordeel van de twijfel van toepassing is.” Mathieu Verhoest wordt geschorst voor een periode van twee jaar als voorzitter. SK Zillebeke moet op grond met haar eerste ploeg deelnemen aan een kampioenschap van reserven op provinciaal vlak. Bovendien wordt een boete van 775 euro opgelegd.

SK Zillebeke in beroep

“Ik begrijp die beslissing helemaal niet”, reageert voorzitter Verhoest. “Er is geen enkel bewijs van poging tot omkoping. Ik weet niet waar die kwakkel van poging tot omkoping vandaan kwam en zeker niet waarom de voetbalbond een dergelijke beslissing neemt. Ik denk toch dat een vonnis pas juridisch klopt als er bewijzen zijn en die zijn er absoluut niet. Ik heb er geen probleem mee dat men mij schorst op basis van onwaarheden, maar de spelers van SK Zillebeke verdienen dit niet. Het kan niet de bedoeling zijn om de ploeg uit elkaar te trekken. Gisterenavond hebben we een spoedvergadering gehouden en we hebben beslist om beroep aan te tekenen tegen een beslissing die op niets gebaseerd is.”

15 juni

Het parket tekende eveneens beroep aan tegen de vrijspraak van penningmeester Thibaud Vanthomme, trainer Mathieu Dejonckheere en sportief verantwoordelijke Thierry Clatot van Jespo Komen-Waasten. Tegen de geldboete en de vrijspraak van gerechtigd correspondent Robert Catteau en Jacques Vandermarliere gaat het parket niet in beroep. Op 15 juni volgt een nieuwe zitting in Strombeek-Bever. “Ik wil nu geen olie op het vuur gooien en zal pas na de volgende zitting uitgebreid reageren”, meldt Thibaud Vanthomme. “Maar het is toch wel onvoorstelbaar hoelang deze zaak blijft aanslepen.”

