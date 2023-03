Drugsverslaafde twintiger plundert rekening grootvader met kredietkaart: achttien maanden cel

Twee mannen en een vrouw uit De Haan hebben voor de Brugse rechtbank celstraffen tot twee jaar gekregen voor drugsfeiten en informaticabedrog. De drie plunderden de rekening van twee zeventigers met hun kredietkaarten. Een van de slachtoffers is de grootvader van een van de beklaagden.

Begin april 2020 haalden J.M. (29), A.C. (39) en V.V. (27) 323 euro van de rekening van een 71-jarige vrouw uit De Haan. Ze maakten daarbij misbruik van haar kredietkaart. Twee weken later haalde het drugsverslaafde trio nog eens 2.635 euro van haar rekening. In mei 2020 haalden ze op dezelfde manier 1.500 euro van de rekening van de 73-jarige grootvader van J.M. De man is intussen overleden.

Op basis van camerabeelden in verschillende bankkantoren kon J.M. worden geïdentificeerd. Bij een huiszoeking op 12 augustus 2020 in zijn woning werden in de slaapkamer documenten aangetroffen die in verband stonden met de kredietkaarten van de beide slachtoffers. Zijn kompanen A.C. en V.V. konden op basis van onder meer chatgesprekken aan de feiten gelinkt worden.

De bankkaart van het mannelijke slachtoffer werd aangetroffen in de woning van A.C. Bij haar werd ook 49 gram cannabis gevonden. Onderzoek wees uit dat de vrouw cannabis, cocaïne en MDMA dealde. Ook V.V. bleek cannabis en cocaïne te verkopen. J.M., die niet kwam opdagen voor zijn proces, kreeg achttien maanden effectieve celstraf. A.C. kreeg twee jaar effectieve celstraf. V.V., die als enige nog een blanco strafblad had, kreeg 80 uur werkstraf opgelegd. (AFr)