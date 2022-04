Zomerjurken à la carte

Zakelijke hemdjurken, zuiderse strokenjurken, sensuele doorkijkmodellen of retro romantiek ten top: de zomerjurken van dit seizoen vertalen zich in alle stijlen, kleuren én lengtes.

Roklengtes staan tegenwoordig los van de trends. Alles kan: mini, net boven, op of onder de knie, kuitlang of enkellang. Ondanks de opmars van kortere lengtes, blijven lange modellen goed vertegenwoordigd in het gamma. Ze variëren van zuiderse strokenjurken over kokerjurken in stretchstoffen of breiwerk tot lange doorknoopjurken. Deze laatste zijn handige basisstukken om op verschillende manieren te dragen: dichtgeknoopt – met of zonder ceintuur – of open, in combinatie met een pantalon en een topje. Je vindt ze met vrolijke bedrukkingen of heel sober, in effen of in gestreepte versie.

Flowerpowerrevival

De late sixties en prille seventies stonden in het teken van de flowerpower. Wijde kaftan-achtige jurken met tie&dye-prints maakten toen het mooie weer. Nu zijn de tie&dye-motieven helemaal terug.

De tie&dye-motieven zijn nu helemaal terug

Ook de artisanaal ogende jurken in semitransparant haakwerk uit die periode duiken weer op, in effen of veelkleurige uitvoeringen die enigszins doen denken aan de creaties van Ann Salens, de Antwerpse ontwerpster met Oostendse roots die in de jaren zeventig heel succesvol was. Jurken met smock, eveneens een erfenis uit de seventies, laten zich van hun zwierigste kant zien. Ze zitten strak in de taille – zonder te knellen wegens elastisch – en lopen wijd uit in het rokgedeelte.

1/16 Comfortabele jurk met polosluiting en rood-witte zebrastrepen (159,90 euro), van Terre Bleue. © Terre Bleue 2/16 Puur wit en transparant. Lange doorkijkjurk (524 euro), van Elisabetta Franchi. © Elisabetta Franchi 3/16 Jurk in seersuckerstof met pofmouwen en zijsplitten (219 euro), van Baum und Pferdgarten. © Baum und Pferdgarten 4/16 Links: lange jurk met een patchworkprint (249 euro) en rechts: pastelgroene korte jurk met halve mouwen (189 euro), van Her. © Kurt Anthierens 5/16 Luchtig linnen. Terracottakleurige mouwloze jurk (39,90 euro), van Uniqlo. © Uniqlo 6/16 Zuiderse strokenjurk (99 euro), van het Belgische label Love at me. © Love at me 7/16 Op en top zomerse jurk met veelkleurige geometrische motieven (169,95 euro), van Scotch&Soda. © Scotch&Soda 8/16 Elegante eenvoud. Nostalgische broderie

Het mag deze zomer best ook romantisch zijn. Denk zwierige jurken met frêle bloemenprints, volants, een vleugje kant en pofmouwen. Of sensuele modellen die de schouders of de rug bloot laten. Frisse katoenen jurken in broderie anglaise stralen dan weer één en al nostalgie uit, net als de marine-jurken die dankzij hun eenvoud van alle tijden én voor alle leeftijden zijn.

Uitgepuurd en duurzaam

Minimalisme is ook één van de huidige zomertrends. Het is de rustige tegenhanger van de drukke ‘knaldrang’-trend die vorm krijgt in effen jurken in wit, in zandkleur of in een warme natuurtint. Je vindt ze vaak in zuiver katoen of in linnen, duurzame stoffen die helemaal in lijn liggen met de tijdloze stijl van deze eenvoudige, maar immer elegante basics. (Lut Clincke)